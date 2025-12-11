ЗАРЕЖДАНЕ...
|СДВР: Има задържани тази вечер, в 1 човек намерихме 10 000 лв., а в друг - 1 500 евро
"Има подпалена 1 кофа за боклук, ситуацията се развива до централара на ДПС на ул. "Врабча", каза още Николов.
Той благодари на мирно протестиращите граждани и на полицаите, които са охранявали.
"Това (бел. ред. на ул. "Врабча") не е част от протеста, към настоящия момент сме установили по-голямата група от тези хора. Задържахме около 40 човека на протеста, които искаха да попречат и в тях открихме такива вещи и предмети, които в момента има в тези, които останаха от общата маса", уточни шефът на СДВР.
В един човек е намерена сума от 10 000 лв., а в друго лице - 1 500 евро.
"И пред централата на ДПС има задържани", коментрира гл. комисар Николов.
