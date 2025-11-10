ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Руски експерт: България може да създаде прецедент за други страни за национализация на активи на "Лукойл"
Според него по-вероятно е да се забави процеса на продажба и да се въведе временно управление.
Сделка за придобиване на чуждестранни активи на "Лукойл" на стойност над 19 милиарда евро от Gunvor, която можеше да се окаже една от най-големите в историята на търговията със суровини, се провали седмица след обявяването на споразуменията. На 7 ноември Министерството на финансите на САЩ нарече швейцарския търговец "марионетка на Кремъл“. Gunvor обяви малко по-късно, че оттегля предложението си за закупуване на чуждестранни активи.
"При тези обстоятелства се оформя схващането, че активите на "Лукойл" не са просто собственост на компанията, а по-скоро разменна монета, подобно на замразените активи на Русия в западните страни“, обяснява Касаткин. Той смята, че ако това е така, процесът ще се забави значително, а самите активи ще изпитат сериозни оперативни затруднения. Максим Шапошников, съветник на управителя на фонда "Индустриален кодекс“, споделя също това мнение. Той прогнозира, че OFAC вероятно ще удължи крайния срок за сключване на сделките с руската енергийна компания, а Gunvor може да се върне към преговорите, но на по-ниска цена.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 52
|предишна страница [ 1/9 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Позабравен българин, разбиращ от пари, днес стана на 59
19:35 / 10.11.2025
Ето къде в Южна България се намира едно от най-красивите училища ...
19:37 / 10.11.2025
Идва отвратително време до часове
18:10 / 10.11.2025
Дълго чакана новина за шофьорите, които не обичат тирове по магис...
19:45 / 10.11.2025
Пазарът на труда: Разликата между София и Пловдив в обявите за тъ...
17:07 / 10.11.2025
Иво Сиромахов: Цари тежка цензура
17:01 / 10.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Умопомрачително задръстване до един от моловете на Пловдив
17:55 / 08.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Честито на имениците на днешния голям празник
06:00 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS