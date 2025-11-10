ИЗПРАТИ НОВИНА
Руски експерт: България може да създаде прецедент за други страни за национализация на активи на "Лукойл" 
Автор: Елиза Дечева 20:32Коментари (0)149
Ако българските власти решат да национализират или наложат външно управление върху активите на "Лукойл", това ще създаде прецедент и други европейски активи да бъдат присвоени по подобен сценарий. Това заяви съдружник на Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин в "Комерсант"

Според него по-вероятно е да се забави процеса на продажба и да се въведе временно управление. 

Сделка за придобиване на чуждестранни активи на "Лукойл" на стойност над 19 милиарда евро от Gunvor, която можеше да се окаже една от най-големите в историята на търговията със суровини, се провали седмица след обявяването на споразуменията. На 7 ноември Министерството на финансите на САЩ нарече швейцарския търговец "марионетка на Кремъл“. Gunvor обяви малко по-късно, че оттегля предложението си за закупуване на чуждестранни активи. 

"При тези обстоятелства се оформя схващането, че активите на "Лукойл" не са просто собственост на компанията, а по-скоро разменна монета, подобно на замразените активи на Русия в западните страни“, обяснява Касаткин. Той смята, че ако това е така, процесът ще се забави значително, а самите активи ще изпитат сериозни оперативни затруднения. Максим Шапошников, съветник на управителя на фонда "Индустриален кодекс“, споделя също това мнение. Той прогнозира, че OFAC вероятно ще удължи крайния срок за сключване на сделките с руската енергийна компания, а Gunvor може да се върне към преговорите, но на по-ниска цена.


Статистика: