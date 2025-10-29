ЗАРЕЖДАНЕ...
|Румяна Бъчварова: Съществени фактори могат да предизвикат обществено недоволство
"В този смисъл не очаквам нито отстъпки, нито някакви провали при обсъждането на бюджета, провал на предложения вариант", каза още тя. "За съжаление, мисля че ще живеем в една атмосфера на повече конфликти и противоречия в обществото, отколкото на съгласия", прогнозира социологът.
"Фактът е, че управляващото мнозинство не действа в една посока, и въпреки че големите сътресения, каквото е да речем ротацията на председателя на парламента, излъчен от БСП, не успя да предизвика криза, не мисля, че и следващите стъпки ще бъдат толкова драстични", каза още Румяна Бъчварова.
"Най-логично е всички да сме притеснени по отношение както на готовността на обществото да приеме промените, свързани с въвеждането на еврото, така и евентуалните трудности, които бихме имали във връзка с продажбата на "Лукойл“. Това са много съществени фактори, които могат да предизвикат обществено недоволство и да ни поставят в кризисна ситуация. Да се надяваме, че няма да има и други", допълни специалистът.
