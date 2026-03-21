Днес, 21 март в 11:30 часа лидерът на формацията "Прогресивна България" стартира националната си предизборна кампания в Пловдив, предаде репортер на Plovdiv24.bg от мястото на събитието. Зад бившия държавен глава застанаха водачите на листите за град Пловдив- Владимир Николов и ген. Иван Лалов, водач на листата за Пловдив-област. Пловдив не е избран случайно, тъй като е посочен от Румен Радев за стратегически център а политическия му проект.
В залата присъстваха много видни адвокати, лекари и бизнесмени, сред които Славчо Атанасов, кметът на "Родопи" Павел Михайлов. Много граждани също са дошли да подкрепят кампанията на Радев.
Румен Радев беше посрещнат от мнозинството с аплодисменти.
"Щастлив съм да видя всички вас от цяла България в древния Пловдив-градът оцелял в не една битка. Днес всеки от нас води битки, не винаги успяваме да спечелим, но тези битки осмислят живота ни. Големи таланти и блестящи умове усещат, че е все по-трудно да реализират идеите си в собствената си родина. Пилеем време в очакване на справедливост от правосъдието, губим близките си, които заминават на гурбет, плащаме за здраве и сигурност, защото български олигарси го превърнаха в бизнес, каза лидерът на "Прогресивна България" в речта си.
Политическата класа успя да отблъсне българите от урните. Мечтаехме за свободна пазарна икономика, но олигархията я смачка.
Днес започваме най-важната битка в живота си - битката за България. През следващия месец ще бъдем хулени, демонизирани и освирквани, но няма сила, която да ни пречупи.
Нашата цел е ясна - да свалим олигархията и ви обещавам, че ще го направим. Знаем какво искаме и знаем как ще го постигнем, завърши изказването си бившият държавен глава.
aahasfer
преди 22 мин.
Събор на мутри,агенти на ДС,мафиоти!И този ще бори мафията!?!
