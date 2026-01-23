© Plovdiv24.bg Каузата ни е обща, за мен беше чест. С тези думи Румен Радев напусна президентството, изпратен с аплодисменти точно в 16:00 часа и предаде поста на Илияна Йотова, предаде репортер на ФОКУС.



Той бе изпратен на парадния вход на институцията от новия президент на страната Илияна Йотова, която след произнасянето на Конституционния съд вече заема поста на държавен глава.



"Радвам се, че преди 9 години българите ми гласуваха подкрепа да бъда президент. Днес бе последният ми ден като президент и първият ми като гражданин", каза Радев пред медиите.



Освен от журналисти президентът бе посрещнат и от граждани, които скандираха името му.



Повече вижте във видеото.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.