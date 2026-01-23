ЗАРЕЖДАНЕ...
|Десислава Радева: Приключих
Това написа във Фейсбук бившата първа дама Десислава Радева.
Под тези думи тя е споделила песента.
"Freedom“ – в превод "Свобода“, на Кейн Уокър.
