© виж галерията Днес бе последният ми ден като президент, но и първият ден като гражданин, който наравно с всички българи вярва, че с общи усилия можем да променим България, да защитим демокрацията, да утвърдим закона, да ускорим икономическото развитие, така че всеки един от нас да се чувства защитен, свободен и достоен гражданин на европейска България. Това заяви Румен Радев, който днес бе изпратен от граждани пред президентската институция, след като на 19 януари в обръщение към народа обяви оставка от поста на президент.



С решение на Конституционния съд от днес бяха прекратени предсрочно пълномощията на Румен Радев, а Илияна Йотова встъпи в длъжност като държавен глава. На парадния вход на институцията президентът Йотова изпрати Румен Радев, който на площада беше посрещнат от граждани. "Радвам се, че преди девет години българите ми гласуваха доверие да бъда президент и тяхната подкрепа продължава“, заяви пред медиите Румен Радев и допълни, че не може да бъде спряна вълната.



"Защото сме много, защото сме заедно и защото каузата ни е обща. Тя е България“, каза Румен Радев.



“Благодаря, че девет години бяхме заедно и спазихме най-важния си обет, който си дадохме още 2016 година – да работим само в интерес на българските граждани с отговорност към българската Конституция“, заяви президентът Илияна Йотова, като допълни, че продължава и занапред да работи със същата сила, кураж и разум за нашата България.



Румен Радев й благодари за професионализма, всеотдайността и екипната работа в президентството в интерес на българските граждани.



"Ти ми беше изключително силна опора, щастлив съм, че България е в надеждни ръце", категоричен бе Радев.



Целия им разговор вижте във видеото.



