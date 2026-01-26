ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Надя Младенова е назначена за началник на кабинета на президента Илияна Йотова
С указ № 21 от 26 януари 2026 г. тя е назначена, след като Йотова встъпи в длъжност като държавен глава на 23 януари 2026 г.
Надя Младенова е родена на 26 ноември 1982 г. в София.
Завършва средното си образование в 105 СОУ “Атанас Далчев" с разширено изучаване на италиански език през 2001 година.
Придобива бакалавърска степен по Нова и най-нова българска история в Софийския университет “Св. Климент Охридски" през 2005 г.
Получава магистърска степен в Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски" през 2009 г.
От 2009 г. до 2013 г. е сътрудник на Илияна Йотова - депутат в Европейския парламент.
От 2013 до 2014 г. е началник на кабинета на министъра на образованието и науката.
От 2014 г. до 2017 г. е началник на кабинета на Илияна Йотова - депутат в Европейския парламент.
От 2017 г. е началник на кабинета на Вицепрезидента на Република България.
Заема поста на заместник-министър на образованието и науката в двете служебни правителства, назначени от президента Румен Радев и встъпили в длъжност съответно от 2 август 2022 г. и от 3 февруари 2023 г.
От 1 юли 2023 г. е назначена за началник на кабинета на вицепрезидента Илияна Йотова.
Владее английски, италиански и руски език.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 5
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Димитър Маргаритов: Започването на информационната кампания за въ...
16:10 / 26.01.2026
Йотова започва срещите си по процедурата за назначаване на служеб...
15:33 / 26.01.2026
НИМХ: В следващите 24 часа нова снежна покривка
13:05 / 26.01.2026
Преподаватели от СУ: Това е грубо погазване на конституционния мо...
12:56 / 26.01.2026
Управител на компания е осъден в разследване на Европейската прок...
12:56 / 26.01.2026
18-годишен ученик е намерен мъртъв, полицията разследва склоняван...
11:56 / 26.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Поли Генова: Започнах да ходя на терапия
13:17 / 24.01.2026
На 65 тя все още е в спомените на зрителите с култови роли в киното
13:56 / 24.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Сашо Кадиев: Това е най-щастливият момент
14:12 / 24.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS