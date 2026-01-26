ИЗПРАТИ НОВИНА
Надя Младенова е назначена за началник на кабинета на президента Илияна Йотова
Автор: Вилислава Ветренска 17:34
©
Надя Младенова ще е началник на кабинета на президента Илияна Йотова, научи ФОКУС

С указ № 21 от 26 януари 2026 г. тя е назначена, след като Йотова встъпи в длъжност като държавен глава на 23 януари 2026 г.

Надя Младенова е родена на 26 ноември 1982 г. в София.

Завършва средното си образование в 105 СОУ “Атанас Далчев" с разширено изучаване на италиански език през 2001 година.

Придобива бакалавърска степен по Нова и най-нова българска история в Софийския университет “Св. Климент Охридски" през 2005 г.

Получава магистърска степен в Историческия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски" през  2009 г.

От 2009 г. до 2013 г. е сътрудник на Илияна Йотова - депутат в Европейския парламент.

От 2013 до 2014 г. е началник на кабинета на министъра на образованието и науката.

От  2014 г. до 2017 г. е началник на кабинета на Илияна Йотова - депутат в Европейския парламент.

От 2017 г. е началник на кабинета на Вицепрезидента на Република България.

Заема поста на заместник-министър на образованието и науката в двете служебни правителства, назначени от президента Румен Радев и  встъпили в длъжност съответно от 2 август 2022 г. и от 3 февруари 2023 г.

От 1 юли 2023 г. е назначена за началник на кабинета на вицепрезидента Илияна Йотова.

Владее английски, италиански и руски език.


