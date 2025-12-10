ЗАРЕЖДАНЕ...
|Румен Радев: Моят избор е ясен
В профила си в социалната мрежа Facebook Радев написа, че хората са изпреварили парламента и тази вечер са гласували недоверие на кабинета.
Ето какво гласи и цялата му публикация
Сториха го незапомнен брой българи от всички възрасти и партии по площадите на София, Пловдив, Варна, Бургас...в цяла България и в Европа. Протестът ражда широк народен консенсус антимафия, който е по-важен от всички различия, от всички опити за присвояване на надеждата. Уважаеми народни представители, Утре избирате между достойнството на свободния вот и позора на зависимостта. Между гласа на народа и страха от мафията. Чуйте площадите! Вие сте на ход! Моят избор е ясен.
