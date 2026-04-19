Според социологическата агенция "Алфа рисърч" "Прогресивна България" печели изборите с над 50% мнозинство и ще има 129 депутати, предава репортер на Plovdiv24.bg.
Ето какво каза Румен Радев на импровизиран брифинг пред журналисти преди буквално 5 минути:
"Това е само първата стъпка, благодаря на хората за вота! Това е победа на морала! Повече ще коментираме след официалните резултати. Всичко, което искаме да направим, е описано в нашата предизборна програма. Целта е разграждане на олигархичния модел. Служебните министри трябва до един да си подадат оставките. ".
Точно в този момент журналист каза на Радев следното:
"Според агенция "Алфа рисърч" ще имате 129 депутати".
"Ще ви черпя", лаконично отговори Радев.
Plovdiv24.bg уточнява, че въпросните 129 депутати са на базата на 50% паралелно преброяване на гласовете според информация на самата агенция "Алфа рисърч".
Избори за 52-ро Народно събрание
България гласува на предсрочните парламентарни избори, от които ще бъде определен съставът на 52-рото Народно събрание. Изборният ден започна в 7:00 часа и по правило приключва в 20:00 часа, като може да бъде удължен до 21:00 часа, ако пред секциите има чакащи избиратели. Право на глас имат 6 575 151 души по избирателните списъци, а в страната са разкрити 12 721 секции, включително подвижни, болнични и специализирани.
Какво е екзитпол?
Думата идва от английското exit poll (буквално "допитване на изхода“). Това е сондаж, който се провежда от социологически агенции в самия изборен ден. За разлика от анкетите, които четем преди изборите (които питат "За кого смятате да гласувате?“), екзитполът пита: "За кого току-що гласувахте?“.
Как се прави проучването?
Социологическите агенции избират определен брой "представителни“ секции в цялата страна. Пред тях стоят анкетьори, които спират всеки втори, пети или десети гласоподавател (според определена стъпка). Избирателят попълва анонимна анкетна карта, която имитира истинската бюлетина. Екзитполът е най-точният вид социологическо проучване, но той не е официален резултат.
