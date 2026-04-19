Според социологическата агенция "Алфа рисърч" "Прогресивна България" печели изборите с над 50% мнозинство и ще има 129 депутати, предава репортер на Plovdiv24.bg.

Ето какво каза Румен Радев на импровизиран брифинг пред журналисти преди буквално 5 минути:

"Това е само първата стъпка, благодаря на хората за вота! Това е победа на морала! Повече ще коментираме след официалните резултати. Всичко, което искаме да направим, е описано в нашата предизборна програма. Целта е разграждане на олигархичния модел. Служебните министри трябва до един да си подадат оставките. ".

Точно в този момент журналист каза на Радев следното:

"Според агенция "Алфа рисърч" ще имате 129 депутати".

"Ще ви черпя", лаконично отговори Радев.

Plovdiv24.bg уточнява, че въпросните 129 депутати са на базата на 50% паралелно преброяване на гласовете според информация на самата агенция "Алфа рисърч".

Избори за 52-ро Народно събрание

България гласува на предсрочните парламентарни избори, от които ще бъде определен съставът на 52-рото Народно събрание. Изборният ден започна в 7:00 часа и по правило приключва в 20:00 часа, като може да бъде удължен до 21:00 часа, ако пред секциите има чакащи избиратели. Право на глас имат 6 575 151 души по избирателните списъци, а в страната са разкрити 12 721 секции, включително подвижни, болнични и специализирани.

Какво е екзитпол?

Думата идва от английското exit poll (буквално "допитване на изхода“). Това е сондаж, който се провежда от социологически агенции в самия изборен ден. За разлика от анкетите, които четем преди изборите (които питат "За кого смятате да гласувате?“), екзитполът пита: "За кого току-що гласувахте?“.

Как се прави проучването?

Социологическите агенции избират определен брой "представителни“ секции в цялата страна. Пред тях стоят анкетьори, които спират всеки втори, пети или десети гласоподавател (според определена стъпка). Избирателят попълва анонимна анкетна карта, която имитира истинската бюлетина. Екзитполът е най-точният вид социологическо проучване, но той не е официален резултат.