"Прогресивна България" спечели категорично изборите за парламент, които се проведоха днес. Това показват данните от екзитполовете на различните социологически агенции, предава Plovdiv24.bg.

Данните към момента

Според моментните данни на "Тренд" хората на Румен Радев събират 39.2% подкрепа, докато вторите ГЕРБ - едва 15%. Трета е коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" - 13.3%. Четвъртото и петото място са съответно за ДПС-Ново начало (8,1%) и "Възраждане" (5.0%). Малко над бариерата за влизане в парламента е "БСП – Обединена левица" (4,2%). Под чертата засега остават формациите "Сияние" (3,1%), МЕЧ (2,7%), "Величие" (2,4%), АПС (2,1%), "Има такъв народ" (1,6%) и "Синя България" (0,7%).

Избори за 52-ро Народно събрание

България гласува на предсрочните парламентарни избори, от които ще бъде определен съставът на 52-рото Народно събрание. Изборният ден започна в 7:00 часа и по правило приключва в 20:00 часа, като може да бъде удължен до 21:00 часа, ако пред секциите има чакащи избиратели. Право на глас имат 6 575 151 души по избирателните списъци, а в страната са разкрити 12 721 секции, включително подвижни, болнични и специализирани.

Какво е екзитпол?

Думата идва от английското exit poll (буквално "допитване на изхода“). Това е сондаж, който се провежда от социологически агенции в самия изборен ден. За разлика от анкетите, които четем преди изборите (които питат "За кого смятате да гласувате?“), екзитполът пита: "За кого току-що гласувахте?“.

Как се прави проучването?

Социологическите агенции избират определен брой "представителни“ секции в цялата страна. Пред тях стоят анкетьори, които спират всеки втори, пети или десети гласоподавател (според определена стъпка). Избирателят попълва анонимна анкетна карта, която имитира истинската бюлетина. Екзитполът е най-точният вид социологическо проучване, но той не е официален резултат.