"Прогресивна България" спечели категорично изборите за парламент, които се проведоха днес. Това показват данните от екзитполовете на различните социологически агенции, предава Plovdiv24.bg.
Данните към момента
Според моментните данни на "Тренд" хората на Румен Радев събират 39.2% подкрепа, докато вторите ГЕРБ - едва 15%. Трета е коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България" - 13.3%. Четвъртото и петото място са съответно за ДПС-Ново начало (8,1%) и "Възраждане" (5.0%). Малко над бариерата за влизане в парламента е "БСП – Обединена левица" (4,2%). Под чертата засега остават формациите "Сияние" (3,1%), МЕЧ (2,7%), "Величие" (2,4%), АПС (2,1%), "Има такъв народ" (1,6%) и "Синя България" (0,7%).
Избори за 52-ро Народно събрание
България гласува на предсрочните парламентарни избори, от които ще бъде определен съставът на 52-рото Народно събрание. Изборният ден започна в 7:00 часа и по правило приключва в 20:00 часа, като може да бъде удължен до 21:00 часа, ако пред секциите има чакащи избиратели. Право на глас имат 6 575 151 души по избирателните списъци, а в страната са разкрити 12 721 секции, включително подвижни, болнични и специализирани.
Какво е екзитпол?
Думата идва от английското exit poll (буквално "допитване на изхода“). Това е сондаж, който се провежда от социологически агенции в самия изборен ден. За разлика от анкетите, които четем преди изборите (които питат "За кого смятате да гласувате?“), екзитполът пита: "За кого току-що гласувахте?“.
Как се прави проучването?
Социологическите агенции избират определен брой "представителни“ секции в цялата страна. Пред тях стоят анкетьори, които спират всеки втори, пети или десети гласоподавател (според определена стъпка). Избирателят попълва анонимна анкетна карта, която имитира истинската бюлетина. Екзитполът е най-точният вид социологическо проучване, но той не е официален резултат.
Десен2
преди 1 ч. и 5 мин.
Пророк е Станислав Стратиев, написал нози текст още през 1991 г. "Българският самурай Ние сме страна на самураи. Самураите на Балканите. Най-напред бяхме белгийците на Балканите, след това прусаците на Балканите, а сега сме самураите. Може би един ден ще бъдем българите на Балканите. Като истински самураи и ние не работим нищо. Предпочитаме през цялото време да се бием. Българският самурай се бие само в гърдите. И се размножава чрез делене. И противопоставяне. Той дава не обет, а обед за служба. Българският самурай е верен не на дадената дума, а на този, който дава думата. Той е винаги от страната на изгряващото слънце. И никога от страната на залязващото. Конят на българския самурай е троянски, любимото му оръжие е чадър, а ветрилото му прави априлски вятър. Той никога не употребява меча си — пази го за музея на революционното движение. Българският самурай вярва не в кармата, а в казармата. Кимоното на българския самурай преди беше от шаек, а сега е от американ. Българският самурай прави харакири на съседа си. Той обича не „хайку“, а хайки. Дори когато е с джапанки, българският самурай е бос. Българският самурай не бръсне никого. Даже главата си. И яде ластовичите гнезда заедно с ластовиците. Българският самурай винаги се смее последен. И се познава и под съдран чул. Той е прав, дори когато е легнал. Любимото му изкуство е бойното. Когато чуе думата „култура“, българският самурай се хваща не за пистолета, а за бюджета. И съкращава сумата. В предизборната си програма той обещава да превърне дори плачещите върби в смеещи се. И Черно море в Бяло. Паунът на българския самурай е едноцветен. Българският самурай е екологически чист, политически активен, социално слаб и сексуално силен. Той не гори, но поддържа горенето. Не яде треви, но където мине, трева не никне. Колкото повече сме самураи на Балканите, толкова по-малко ще бъдем българи в Европа." "България за напреднали"
Рицар Джедай
преди 2 ч. и 23 мин.
Най после нещо прекрасно.Не съм гласувал за Вас, но не забравяй на тези които ти отрязаха крилата , сега да им отсечеш краката !
един тракиец
преди 2 ч. и 40 мин.
Чао Европа, Шенген, Нато, евро. Здравей Русия и рубли. Спасителят ще ни "оправи".
oqta1
преди 2 ч. и 44 мин.
Дано гласувалите за тях предпочитат промени, а не равиоли и лади, а не мерцедеси
