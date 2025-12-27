ЗАРЕЖДАНЕ...
|Румен Гайтански – Вълка разпродава империята си?
Според източниците Гайтански вече дори е напуснал България и трайно се е установил в Базел, където притежава просторно имение. През последните няколко месеца Румен Вълка ударно разпродава бизнес активите си в България, а според осведомени дългогодишният бос на боклука в София преговаря с мастит хазартен бос за продажба на къпалнята "Мария Луиза“ в Борисовата градина.
Споменава се цена от над 150 милиона лева за сделката, която се движи от неговия приближен адвокат Иван Георгиев.
Именно Георгиев, който е бивш съдия от Софийския районен съд, е упълномощен от Румен Вълка за негов представител и наместник в България. Юристът ще защитава икономическите интереси на Гайтански и ще преговаря вместо него с потенциалните купувачи на бизнес активите от империята на Вълка.
Твърди се, че за продан вече са обявени материалните активи и техниката на няколко сметопочистващи дружества под контрола на Румен Гайтански начело със "Зауба“. Само преди седмица фирмите на Румен Вълка официално бяха изхвърлени от бизнеса с боклук в София, след като Столична община отказа да поднови договорите им. Гайтански чистеше пет района в София чрез договор от 2018 г.
Иначе Румен Вълка беше монополист в сметопочистването на София в продължение на близо 10 г., след като през 90-те години на миналия век чрез дружествата ДИТЦ и "Волф 96“ (от която идва и прякорът му) отговаряше за чистотата на столицата.
