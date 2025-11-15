ИЗПРАТИ НОВИНА
Росен Желязков: Ще поискаме дерогация отново
Автор: Елена Николова 16:19
©
Българското правителство убеди американската администрация, тежестта на чиито санкции отеква много отвъд пределите на българската територия, че може в следващия шестмесечен период да спазва правилата и войната в Украйна да не се финансира от източници като рафинерията в Бургас и изобщо групата на "Лукойл“ в България. Замразени руски активи се преглеждат на шест месеца. Това е периодът, в който се вижда доколко те работят и доколко целите, които стоят зад тях, са изпълнени, така че април месец ние пак ще искаме дерогация, коментира в отговор на журналисти премиерът Росен Желязков по време на посещение в Тутракан.

"Фокус" припомня, че по-рано днес той и енергийният министър Жечо Станков инспектираха напредъка по изграждането на лот 3 "Рупча-Ветрино“ от Вертикалния газов коридор в района на АМ "Хемус“. От там премиерът обяви, че е направено най-доброто за рафинерията.

"Конкуренцията в света – икономическа и военна, ще ни водят все повече до нуждата правителствата и държавите да вземат бързи и адекватни решения, както ние се справихме в ситуацията с "Лукойл“, изтъкна министър-председателят и допълни, че всяка институция следва да изпълнява компетенциите си, съгласно Конституцията.

"Ако президентът счита, че приетите от Народното събрание текстове са незаконосъобразни, той има конституционното право да го прати в Конституционния съд за проверка за тяхната конституционна съобразност. Всички други коментари са в сферата на политиката“, посочи премиерът и заяви, че ако правителството се беше вслушало днес нямаше да може да се поздравим с дерогацията.

По отношение на цените на горивата в следващите месеци, Желязков каза, те зависят в основната си част от цените на едро на международните пазари, но ако те се запазят, не се очакват сътресения на нашия пазар, съобщи правителствената пресслужба.

Пред журналистите министър-председателят каза още, че Инвестиционната програма за общините за тази година се изпълнява по план, а за в бюджета за следващата година са заложени още повече средства, в това число и ресурс, с който беше увеличен капиталът на Българската банка за развитие.

Премиерът Желязков и кметът на Тутракан д-р Димитър Стефанов инспектират ремонта на улица "Ана Вентура“ в град Тутракан и други ключови за общината обекти. Улицата е от огромно значение за града, защото осигурява достъп от Републиканския път Русе-Силистра до Тутракан, както и връзката на града с Индустриалния парк. Отсечката, която се ремонтира, е с дължина от 1570 метра и ще струва над 2,2 млн. лева. Реконструкцията е част от Инвестиционната програма за общински проекти за 2025 година и се финансира със средства от държавния бюджет. Още две пътни артерии се реновират по програмата – улица "Силистра“ и улица "Александър Стамболийски“, обектите са на обща стойност от 15 млн. лева и също се финансират по Инвестиционната програма. На по-ранен етап Тутракан е реализирал проект за 34 млн. лева, с който са изградени нова ВиК мрежа и пречиствателна станция за отпадни води. Тези проекти са намалили загубата на питейна вода под 40 на сто.


Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
Решено: Осъвременяват всички пенсии по швейцарското правило с между 7% и 8%
13:48 / 13.11.2025
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
Шофьорка е причинила адската катастрофа на "Тракия", семейство мъж и жена са загиналите, детето им е в болница
12:57 / 15.11.2025
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
Банкоматите на две български банки ще приемат левове и след въвеждането на еврото
10:42 / 14.11.2025
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
Ако пенсионираните бъдат освободени, МВР остава с недостиг от близо 8000 служители
09:42 / 14.11.2025
Честито на Руслан Мъйнов
Честито на Руслан Мъйнов
09:44 / 15.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Честито на Мария Петрова!
Честито на Мария Петрова!
08:38 / 13.11.2025
