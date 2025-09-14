ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Росен Желязков: Отнасяме се сериозно към вота на недоверие и не подценяваме нито един аргумент
По думите са подкрепяни и от партии вляво, и от партии вдясно. "Да се надяваме, че късогледството ще бъде преодоляно и ще видят какви ще са последиците за България, ако нямаме европейско правителство", допълни Желязков.
"При нас политическият театър продължава, но виждате, че днес, без фанфари и без ленти, даваме началото на активната експлоатация на АМ "Европа". Знаете, че строежът ѝ започна през 2018 г. като магистрала "Калотина". Сега тя свързва България с Европа. В третия кабинет на премиера Борисов помните, че бяхме заедно с колегите тук, когато откривахме магистралата до Ниш. Тогава бяхме уверени, че до 1-2 г. ще завършим българския участък. 4-5 години безвремие! Но благодарение на коалиционната мъдрост и партньорството с министър Иванов и колегите от ИТН и БСП съумяваме да довършим това, което беше забавено толкова години", посочи премиерът.
Желязков коментира обстановката с въздушния трафик. "Много внимателно следим обстановката, взели сме мерки. Страната ни винаги е била готова да реагира. Тези провокации са тестове за изпитване на готовността на Алианса", каза още той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 346
|предишна страница [ 1/58 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Кръстовден - небето се отваря, желанията се сбъдват
07:42 / 14.09.2025
Илиян Василев: Нула шанс да го сломят!
23:06 / 13.09.2025
Финансов консултант: Българите купуват имот, просто за да си спас...
21:53 / 13.09.2025
Адвокатката на Коцев: Това е напълно незаконно!
19:46 / 13.09.2025
Костадинов: Качваме се на Титаник!
18:44 / 13.09.2025
Вижте времето до края на другата седмица
18:43 / 13.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Разследващи погнаха княгиня Калина
12:47 / 12.09.2025
Фермер в Пловдивско: 600 евро килограма
12:28 / 13.09.2025
Деси Слава си купи къща в Пловдив
15:01 / 13.09.2025
Азис: Аз просто мога да те обичам, да те пазя и прегръщам!
07:49 / 13.09.2025
Глобяват масово по Главната
12:37 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS