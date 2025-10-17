ЗАРЕЖДАНЕ...
|Росен Желязков: Не, не е време за избори
В една несигурна геополитическа среда, в едно отровено от политическо въздействие българско общество провеждането на изборите няма да допринесе за стабилен социален мир. Това каза премиерът Желязков на заседание на ГЕРБ днес, предаде репортер на "Фокус".
"Партията не иска избори. Ние постъпихме отговорно и направихме правителство. Това е петото правителство, което сглобяваме. Всяко е по-сложно и по-сложно. Сглобката беше една от най-сложните. Тогава си бяхме достатъчни с ПП и ДБ. Тогава те искаха да ме пенсионират, но се сдобихме с най-младия пенсионер премиер – Кирил Петков. Асен Василев ги пенсионира с Лена много бързо. Тогава те доведоха ДПС", каза лидерът на партията Бойко Борисов.
