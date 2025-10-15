ЗАРЕЖДАНЕ...
|Роман Василев за изборите в Пазарджик: Защо имаме граждански арест, който беше показан по телевизията
Според него има основание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде гневен на сегашния вътрешен министър Даниел Митов.
"Много отдавна е видно, че има проблем с ръководството на МВР. Бойко Борисов се правеше, че не го забелязва. По едно време като че ли показа някакъв жълт картон – съвсем мимоходом, и го забрави бързо. Но когато говорим за личен негов избор, би трябвало да осъзнава и собствения си дял в тази ситуация“, коментира пред bTV Емануил Йорданов.
По думите на Роман Василев, бивш заместник-градски прокурор на София – Окръжната прокуратура в Пазарджик е трябвало да има дежурен прокурор.
"И всички тези действия, които там се показваха, би трябвало да бъдат съгласувани с този щаб, който включва прокуратура, МВР, изборна комисия“, отбеляза той.
"Въпросът е защо имаме граждански арест, който беше показан по телевизията с едни банкноти, които се снимаха, че се броят, а в следващия ход – няма нищо. Може да са някакви оперативни мероприятия, които да не са известни за голямата публика. Ще видим какво ще стане“, коментира Роман Василев.
По думите на Емануил Йорданов с делото срещу Благомир Коцев българската правосъдна система не може да се гордее.
"Прехвърлянето му от Варна в София може би трябва да се изучава в университетите като пример за процесионално нарушение. Обвиняемият се задържа без абсолютно никаква необходимост. А в Конституцията се казва, че правата на обвиняемия не могат да бъдат ограничавани в по-голяма степен от това, което е необходимо за осъщестяване на правосъдието", заяви той. Според него доказателствата са "смешни", а свидетелите с неустановена самоличност - "са още по-зле".
