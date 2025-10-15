ИЗПРАТИ НОВИНА
Роман Василев за изборите в Пазарджик: Защо имаме граждански арест, който беше показан по телевизията
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:08Коментари (0)80
© bTV
Дирекцията на МВР в Пазарджик проспа изборите. Това заяви Емануил Йорданов, бивш министър на вътрешните работи.

Според него има основание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде гневен на сегашния вътрешен министър Даниел Митов.

"Много отдавна е видно, че има проблем с ръководството на МВР. Бойко Борисов се правеше, че не го забелязва. По едно време като че ли показа някакъв жълт картон – съвсем мимоходом, и го забрави бързо. Но когато говорим за личен негов избор, би трябвало да осъзнава и собствения си дял в тази ситуация“, коментира пред bTV Емануил Йорданов.

По думите на Роман Василев, бивш заместник-градски прокурор на София – Окръжната прокуратура в Пазарджик е трябвало да има дежурен прокурор.

"И всички тези действия, които там се показваха, би трябвало да бъдат съгласувани с този щаб, който включва прокуратура, МВР, изборна комисия“, отбеляза той.

"Въпросът е защо имаме граждански арест, който беше показан по телевизията с едни банкноти, които се снимаха, че се броят, а в следващия ход – няма нищо. Може да са някакви оперативни мероприятия, които да не са известни за голямата публика. Ще видим какво ще стане“, коментира Роман Василев.

По думите на Емануил Йорданов с делото срещу Благомир Коцев българската правосъдна система не може да се гордее. 

"Прехвърлянето му от Варна в София може би трябва да се изучава в университетите като пример за процесионално нарушение. Обвиняемият се задържа без абсолютно никаква необходимост. А в Конституцията се казва, че правата на обвиняемия не могат да бъдат ограничавани в по-голяма степен от това, което е необходимо за осъщестяване на правосъдието", заяви той. Според него доказателствата са "смешни", а свидетелите с неустановена самоличност - "са още по-зле".


