© Председателят на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски показа снимки на бившия вътрешен министър и настоящ депутат от ПП-ДБ Бойко Рашков, на които се вижда как той се здрависва с непознат мъж.



Лидерът на "ДПС-Ново Начало" заяви, че непознатият човек се казва Мухарем Мухата и е част от "хората с автомобилите" на местните избори в Пазарджик.



"Всичко е било пърформънс, организиран от пуделите и пачките. Лицето от групата на Ярата. И какво направиха в Пазарджик? Заловиха собствените си коли. Измамници! За пореден път ескалираха напрежение, опитаха се да объркат хората и с кого хапват лютеница тук? С този от автомобилите“, коментира Пеевски.



