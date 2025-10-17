ЗАРЕЖДАНЕ...
|Борисов: Щях да поискам оставката на Даниел Митов, но шефът на МВР в Пазарджик е уволнен
Припомняме, че в деня на местните избори в Пазарджик възникнаха съмнения за купен вот, последвани от граждански арест, вследствие на което се организира и полицейска акция.
Припомняме също, че при акция в КАТ-Хасково бяха задържани двама души по обвинение за корупционна схема.
