Бойко Рашков за Мухата: Не знам кой е този човек, здрависвах се с много хора тогава
''Минават хора покрай мен и ме поздравяват", каза Рашков и потвърди, че тази снимка е от местните избори в Пазарджик "в центъра на махалата", където по думи на Рашков - "са ги водили по 10-12 души по изборните секции периодично едни и същи лица".
Рашков оцени работата на ОДМВР-Пазарджик като нулева.
"Много интересно, че Пеевски след три седмици успя да намери една снимка на Рашков. Това е кризисен пиар. Купувачът на гласове мислите, че случайно ли се здрависва или е изпратен?", каза от своя страна лидерът на "Продължаваме промяната“ Асен Василев.
"Ние стопирахме купения вот на Пеевски", допълни Василев.
преди 26 мин.
+1
преди 31 мин.
0
