© Не знам кой е този човек, здрависвах се с много хора тогава. Така бившият вътрешен министър Бойко Рашков отговори на лидера на "ДПС-Ново Начало" Делян Пеевски, който по-рано показа снимка пред журналисти, за която Пеевски твърди, че Рашков е заснет с местен бизнесмен Мухарем с прякор Мухата впоследствие задържан за търговия с гласове, предаде репортер на "Фокус".



''Минават хора покрай мен и ме поздравяват", каза Рашков и потвърди, че тази снимка е от местните избори в Пазарджик "в центъра на махалата", където по думи на Рашков - "са ги водили по 10-12 души по изборните секции периодично едни и същи лица".



Рашков оцени работата на ОДМВР-Пазарджик като нулева.



"Много интересно, че Пеевски след три седмици успя да намери една снимка на Рашков. Това е кризисен пиар. Купувачът на гласове мислите, че случайно ли се здрависва или е изпратен?", каза от своя страна лидерът на "Продължаваме промяната“ Асен Василев.



"Ние стопирахме купения вот на Пеевски", допълни Василев.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.