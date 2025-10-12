ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Рина Бакалов за заложниците в Газа: Все още със страх мога да говоря за добрите новини
"Все още със страх мога да говоря за добрите новини, защото тази еуфория, която е от два дни, е примесена с тревога. Всички си казваме: дано този път стане“, споделя Рина Бакалов от Българския културен институт в Тел Авив пред NOVA.
По думите ѝ, в Израел всички очакват с нетърпение момента, в който заложниците ще се приберат и ще бъдат прегърнати от близките си. "Докато не ги видим вкъщи, никой няма да бъде спокоен“, допълва тя.
Според последната информация, до обяд утре всички заложници трябва да бъдат предадени на Червения кръст и върнати в Израел. "Говорим за 48 души, като се предполага, че около 20 от тях са живи“, уточнява Бакалов.
Рина Бакалов не крие съмнение, че Хамас може да не спази изцяло договореното: "От терористична група като Хамас всичко може да се очаква. Те вече показват, че няма да спазят поне втората част от споразумението – за разоръжаване“.
Тя разказва, че в последните дни в Газа се наблюдават въоръжени милиции по улиците, а в социалните мрежи се разпространяват кадри на екзекутирани млади палестинци.
По думите ѝ израелското общество е благодарно за дипломатическите усилия, довели до първия етап на примирието.
"Вчера на площада имаше над половин милион души, които изразиха благодарност към Тръмп и Виктор Орбан. Всички сме в надежда и тръпнем в очакване“, казва Бакалов.
Сред освободените заложници има и хора с българско гражданство. За Матан Грец, който все още е в плен, няма никаква информация.
"Надяваме се да се върне жив и в добро здраве“, споделя Бакалов.
За Даниела, другата българка, която вече е на свобода, се знае, че се намира в тежко психическо състояние.
"Всички освободени са в тежко здравословно и емоционално състояние. Не са се хранили, не са излизали на слънце. Болниците са подготвени да ги лекуват толкова дълго, колкото е необходимо“, уточнява тя.
"Целият народ е ужасно наранен. Целият народ страда“, допълни Рина Бакалов.
"Надявам се след всичко това да има нормален живот в Близкия изток“, каза още тя.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 315
|предишна страница [ 1/53 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Нинова към Трифонов: Слави, Слави, на кой бряг се оказа ти сега?
11:10 / 12.10.2025
Лекар: След наводненията дебнат много чревни инфекции
09:31 / 12.10.2025
Остър недостиг в тази сфера, въпреки заплатата от 6000 лева
09:19 / 12.10.2025
АПИ с поредни промени по АМ "Тракия"
09:25 / 12.10.2025
Село в Родопите може да остане изолирано заради свлачище
09:55 / 12.10.2025
Винопроизводител: Става дума за стотинки в цените на бутилките
08:46 / 12.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS