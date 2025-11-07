ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ресторантьорка: Промяната се оказва значително по-скъпа и трудна от очакваното
В ресторант в Казанлък собственичката Десислава Стоянова вече работи с обновен софтуер заради задължението цените да се изписват едновременно в левове и евро. Тя разказва, че промяната се оказва значително по-скъпа и по-трудоемка от очакваното.
"Голяма разкатавка. Въвеждане на рецепти, стоки, грамове, постоянни актуализации… Непрекъснато занимаваме фирмата, която обслужва софтуера, да идва да обучава персонала“, казва тя пред NOVA
По думите ѝ цената на актуализациите расте – "120, 130, 150 лева“, а самите системи са сложни за работа и поддръжка.
Ако новите изисквания за одобрен от НАП софтуер бъдат въведени, всички търговци с касови системи ще трябва да направят ново надграждане в рамките на няколко седмици. Това ще натовари и компаниите-разработчици. Част от тях вече тестват СУПТО в пробна среда.
"Разликата е видима за оператора и за клиента. На фискалната бележка се изписва УНП – уникалният номер на продажбата. НАП ще следи последователността, за да няма злоупотреби“, обяснява Радостина Пешева от Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер. Според нея внедряването ще доведе и до неизбежно поскъпване: "Ще трябва да вдигнем разходите. Това е огромен труд и носим отговорност. Цената вероятно ще се увеличи с над 20–30%.“
От НАП информират, че промените ще засегнат около 28 000 търговски обекта. При неспазване са предвидени глоби – от 1000 до 3000 лв. за физически лица и от 5000 до 10 000 лв. за юридически.
"Целта е изсветляване и намаляване на сивата икономика. СУПТО не позволява приключване на операция без тя да бъде фискализирана“, заяви зам.-изпълнителният директор на НАП Евгени Нанков.
