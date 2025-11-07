Ресторантьорка: Промяната се оказва значително по-скъпа и трудна от очакваното

© Ако държавният бюджет бъде приет в сегашния си вариант, търговците ще имат само няколко седмици, за да внедрят нов одобрен от НАП софтуер за управление на продажбите (СУПТО). Подобен опит вече беше направен през 2019 г., но тогава регулацията се провали и режимът остана доброволен.



В ресторант в Казанлък собственичката Десислава Стоянова вече работи с обновен софтуер заради задължението цените да се изписват едновременно в левове и евро. Тя разказва, че промяната се оказва значително по-скъпа и по-трудоемка от очакваното.



"Голяма разкатавка. Въвеждане на рецепти, стоки, грамове, постоянни актуализации… Непрекъснато занимаваме фирмата, която обслужва софтуера, да идва да обучава персонала“, казва тя пред NOVA



По думите ѝ цената на актуализациите расте – "120, 130, 150 лева“, а самите системи са сложни за работа и поддръжка.



Ако новите изисквания за одобрен от НАП софтуер бъдат въведени, всички търговци с касови системи ще трябва да направят ново надграждане в рамките на няколко седмици. Това ще натовари и компаниите-разработчици. Част от тях вече тестват СУПТО в пробна среда.



"Разликата е видима за оператора и за клиента. На фискалната бележка се изписва УНП – уникалният номер на продажбата. НАП ще следи последователността, за да няма злоупотреби“, обяснява Радостина Пешева от Българската асоциация за развитие на бизнес софтуер. Според нея внедряването ще доведе и до неизбежно поскъпване: "Ще трябва да вдигнем разходите. Това е огромен труд и носим отговорност. Цената вероятно ще се увеличи с над 20–30%.“



От НАП информират, че промените ще засегнат около 28 000 търговски обекта. При неспазване са предвидени глоби – от 1000 до 3000 лв. за физически лица и от 5000 до 10 000 лв. за юридически.



"Целта е изсветляване и намаляване на сивата икономика. СУПТО не позволява приключване на операция без тя да бъде фискализирана“, заяви зам.-изпълнителният директор на НАП Евгени Нанков.