ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Ресторантьор: Плащането при нас ще е само в брой, искаме да се презастраховаме в новогодишната нощ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:18Коментари (0)801
©
С какви изненади и на какви цени ресторантите ще посрещнат своите гости на Нова година? Наталия Йорданова посети няколко заведения в Русе, за да разбере как ще плащаме в заведенията в часовете около полунощ, заети ли са вече ресторанти и хотели и има ли румънски туристи.

Шеф-готвачът Нели Колева е подготвила шестстепенно меню за гостите, които ще посрещнат празника в нейния ресторант.

"Предястия в наш стил. Български, неща които присъстват на трапезата във всяко едно семейство – лозови сарми, кисело зеле с кълцан врат. Всичко се готви тук по оригинални рецепти", споделя тя.

Наред с традиционните ястия и баницата с късмети, в новогодишното меню в този ресторант ще приготвят и деликатеси за ценители.

"Патешко бутче конфи, а десертът ще е  тирамису с много, много алкохол", поясни готвачът.

Тази година кувертите са с 30 лева по-скъпи, но места в ресторантите вече няма.

"199 лева, миналата година беше 169 смятам, че това е много добра цена за това, което предлагаме", допълни тя.

"Тези заведения, които са избрали да работят в новогодишната нощ, са пълни. Цената на кувертите е от 140 лв. до 240-250 лв. По-високи са предвид факта, че когато се организира една новогодишна нощ гостите имат очаквания като програма, артисти", твърди пред NOVA Мая Русанова, председател на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе.

Настаняването в хотелите, както и кувертът в ресторантите се плащат предварително. А всеки, който е решил да си поръча нещо различно от менюто в новогодишната нощ, трябва да е наясно, че плащането ще е само в брой.

"Имаме подадена информация от банки, че пос терминалите няма да работят за няколко часа, заради това ще изчистим всички сметки до 23:00", казва още Русанова.

Ресторантите са пълни, но хотелите - не, отчитат от бранша. Резервациите са малко и предимно от румънски гости.


Още по темата: общо новини по темата: 90
12.12.2025 Учен от НАСА: Христос не е роден през 1 година сл. Хр. нито на 25 декември
12.12.2025 Познавачи: Не ходете в Гърция по празниците
12.12.2025 "Коледа в Западен" – концерт на "Биг бенд Пловдив", коледен базар, благотворителни каузи и детски работилници
12.12.2025 Инцидент с коледната украса в центъра на Пловдив
11.12.2025 Мотористите на Пловдив с поредна коледна акция
11.12.2025 В "Тракия" стартира инициативата "Стани Дядо Коледа за един ден - зарадвай дете в нужда"
предишна страница [ 1/15 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Хампарцумян: Ще закъснеят малко увеличенията на заплатите
10:42 / 13.12.2025
Въвеждат такса от 3 евро за всички пратки на стойност до 150 евро...
10:34 / 13.12.2025
Открива се ски сезонът в Банско: Празник на 2600 метра надморска ...
11:24 / 13.12.2025
Икономист: Еврозоната идва, а след празниците хората ще усетят ли...
09:15 / 13.12.2025
Гъста мъгла на АМ "Тракия"!
09:15 / 13.12.2025
Проф. Кантарджиев: Грипът се разпространява вече епидемично
09:59 / 13.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
10:14 / 11.12.2025
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
09:17 / 11.12.2025
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
19:44 / 11.12.2025
Променят рожденото й име на Силвия, днес е позната на цяла България като Есил
Променят рожденото й име на Силвия, днес е позната на цяла България като Есил
09:27 / 11.12.2025
Голяма верига затваря 200 магазина
Голяма верига затваря 200 магазина
12:06 / 11.12.2025
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Правителството подаде оставка!
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бюджет 2026
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: