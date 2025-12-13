ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ресторантьор: Плащането при нас ще е само в брой, искаме да се презастраховаме в новогодишната нощ
Шеф-готвачът Нели Колева е подготвила шестстепенно меню за гостите, които ще посрещнат празника в нейния ресторант.
"Предястия в наш стил. Български, неща които присъстват на трапезата във всяко едно семейство – лозови сарми, кисело зеле с кълцан врат. Всичко се готви тук по оригинални рецепти", споделя тя.
Наред с традиционните ястия и баницата с късмети, в новогодишното меню в този ресторант ще приготвят и деликатеси за ценители.
"Патешко бутче конфи, а десертът ще е тирамису с много, много алкохол", поясни готвачът.
Тази година кувертите са с 30 лева по-скъпи, но места в ресторантите вече няма.
"199 лева, миналата година беше 169 смятам, че това е много добра цена за това, което предлагаме", допълни тя.
"Тези заведения, които са избрали да работят в новогодишната нощ, са пълни. Цената на кувертите е от 140 лв. до 240-250 лв. По-високи са предвид факта, че когато се организира една новогодишна нощ гостите имат очаквания като програма, артисти", твърди пред NOVA Мая Русанова, председател на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе.
Настаняването в хотелите, както и кувертът в ресторантите се плащат предварително. А всеки, който е решил да си поръча нещо различно от менюто в новогодишната нощ, трябва да е наясно, че плащането ще е само в брой.
"Имаме подадена информация от банки, че пос терминалите няма да работят за няколко часа, заради това ще изчистим всички сметки до 23:00", казва още Русанова.
Ресторантите са пълни, но хотелите - не, отчитат от бранша. Резервациите са малко и предимно от румънски гости.
