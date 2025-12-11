ЗАРЕЖДАНЕ...
|Решават съдбата на кабинета "Желязков" в 13.30 часа днес
Гласуването ще започне в 13.30 часа.
Припомняме, че това се случва часове след вторите мащабни антиправителствени протести.
Вотът бе внесен от "Продължаваме Промяната- Демократична България".
Припомняме, че кабинетът "Желязков" за последно оцеля при вот на недоверие в средата на септември. На 18 септември правителството премина през петия вот, като получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", БСП и ИТН.
Румен Радев: Моят избор е ясен
22:46 / 10.12.2025
Протести в цялата страна и чужбина
22:27 / 10.12.2025
Асен Василев към Борисов, Пеевски, Слави и Зафиров: Идете си с ми...
21:52 / 10.12.2025
Българите зад граница: Стотици души скандират "Оставка" в центъра...
21:52 / 10.12.2025
Бурно недоволство на протеста в "Триъгълника на властта": Няма да...
20:21 / 10.12.2025
Протести срещу властта: Хиляди недоволни се събраха в центъра на ...
20:21 / 10.12.2025
