ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Решават съдбата на кабинета "Желязков" в 13.30 часа днес
Автор: Вилислава Ветренска 08:05Коментари (1)330
©
Днес кабинетът "Желязков" се изправя пред 6-тия вот на недоверие. Мотивът е "провал в икономическата политика и проекта за бюджет за 2026 г.".

Гласуването ще започне в 13.30 часа.

Припомняме, че това се случва часове след вторите мащабни антиправителствени протести.

Вотът бе внесен от "Продължаваме Промяната- Демократична България".

Припомняме, че кабинетът "Желязков" за последно оцеля при вот на недоверие в средата на септември. На 18 септември правителството премина през петия вот, като получи подкрепа от 133 депутати от ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", БСП и ИТН.


Още по темата: общо новини по темата: 121
11.12.2025 »
11.12.2025 »
11.12.2025 »
11.12.2025 »
10.12.2025 »
10.12.2025 »
предишна страница [ 1/21 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Да се махат, обаче като дойде ПП бюджета ще е същия...само ще се изтегли още по-голям външен дълг и ще има още по-голямо скубане на бизнеса.
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Румен Радев: Моят избор е ясен
22:46 / 10.12.2025
Протести в цялата страна и чужбина 
22:27 / 10.12.2025
Асен Василев към Борисов, Пеевски, Слави и Зафиров: Идете си с ми...
21:52 / 10.12.2025
Българите зад граница: Стотици души скандират "Оставка" в центъра...
21:52 / 10.12.2025
Бурно недоволство на протеста в "Триъгълника на властта": Няма да...
20:21 / 10.12.2025
Протести срещу властта: Хиляди недоволни се събраха в центъра на ...
20:21 / 10.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
Бизнесмен: Когато купувате от "Тему", вашите близки в България ще останат без работа, гонейки съмнително китайско качество
09:00 / 10.12.2025
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
19:05 / 09.12.2025
Цената на кутия цигари в България ще се повиши до 11,66 лв., ако въведем минималните ставки от ЕК
Цената на кутия цигари в България ще се повиши до 11,66 лв., ако въведем минималните ставки от ЕК
21:47 / 09.12.2025
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
09:12 / 09.12.2025
Петя Дикова: Благодаря!
Петя Дикова: Благодаря!
15:33 / 09.12.2025
Жилище, чиято данъчна оценка е 36 455 лв., се е продало преди дни за 250 000 евро
Жилище, чиято данъчна оценка е 36 455 лв., се е продало преди дни за 250 000 евро
20:39 / 09.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Протести срещу Бюджет 2026
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: