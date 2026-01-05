ЗАРЕЖДАНЕ...
|Репликата на продавачите: Шефът така нареди
Екип на ФОКУС направи проверка за ситуацията по магазините около пазара "Димитър Петков".
Първата ни спирка е в представителен магазин за млечни продукти. Продавачката спокойно ни обяснява "Плащате в лева, връщам в лева. Шефът така ми е наредил".
Плащаме сметка от 26,13 лева /13,36 евро/ с банкнота от 50 лева. На бележката обаче пише, че сме платили 25,63 евро, а рестото ни трябва да бъде 12,27 евро.
Вече сме разбрали, че шефът наредил да ни се върне 23,87 лева. В главата ни настъпва пълнен хаос – пресмятаме бързо, грешка няма, но бележката няма нищо общо с действителността.
ФОКУС подчертава, че няма нарушение – касовите апарати вече са настроени към европейската валута, въпреки, че се изписва и сумата в лева. Важно е да си правим сметките бързо наум.
Законът гласи, че дори да платим с български пари, рестото трябва да ни баде върнато в евро. Изключение се прави само при недостатъчна наличност в касата.
После влизаме в магазин от голяма верига за алкохол, цигари и сладки лакомства. Пазаруваме за 33,89 лева /17,33 евро/. Отново плащаме с банкнота от 50 лева и чуваме познатото изречение "Плащаш с левове, получаваш ресто в левове. Шефът нареди".
На тази бележка пише, че сме дали точно 17,33 евро, ресто нямаме, а всъщност получихме 16,11 лева. Отново нищо общо с цялата "финансова операция". Тук вече има нарушение.
Последната ни спирка е магазин от голяма хранителна верига. Ситуацията е напълно различна. Касиерката любезно ни пита как ще платим и как желаем да получим рестото си.
Като фон на опашката е разговорът между двама достолепни джентълмени. Единият плати с евро, въпреки, че касиерката първо му каза сумата в лева, не допускаше, че човекът вече живее по новите стандарти. Другият не спря да мрънка, да прави препратка към протестите и да "прогнозира" черното ни бъдеще.
Хора шарени, магазини също, то и валутата ни шарена стана. Оптимисти сме, ще се справим, но най-добрият вариант е да плащаме с карта и да не ни се налага да пресмятаме или да оставаме с чувството, че някой ни е минал с рестото.
