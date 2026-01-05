ИЗПРАТИ НОВИНА
Репликата на продавачите: Шефът така нареди
Автор: Десислава Томева 13:33Коментари (3)1500
5 януари се явява първият работен ден след празниците за повечето българи. И въпреки, че голяма част от магазините отвориха още миналата седмица, днес потокът от клиенти е осезаемо по-голям.

Екип на ФОКУС направи проверка за ситуацията по магазините около пазара "Димитър Петков". 

Първата ни спирка е в представителен магазин за млечни продукти. Продавачката спокойно ни обяснява "Плащате в лева, връщам в лева. Шефът така ми е наредил".

Плащаме сметка от 26,13 лева /13,36 евро/ с банкнота от 50 лева. На бележката обаче пише, че сме платили 25,63 евро, а рестото ни трябва да бъде 12,27 евро.

Вече сме разбрали, че шефът наредил да ни се върне 23,87 лева. В главата ни настъпва пълнен хаос – пресмятаме бързо, грешка няма, но бележката няма нищо общо с действителността.

ФОКУС подчертава, че няма нарушение – касовите апарати вече са настроени към европейската валута, въпреки, че се изписва и сумата в лева. Важно е да си правим сметките бързо наум.

Законът гласи, че дори да платим с български пари, рестото трябва да ни баде върнато в евро. Изключение се прави само при недостатъчна наличност в касата.

После влизаме в магазин от голяма верига за алкохол, цигари и сладки лакомства. Пазаруваме за 33,89 лева /17,33 евро/. Отново плащаме с банкнота от 50 лева и чуваме познатото изречение "Плащаш с левове, получаваш ресто в левове. Шефът нареди".

На тази бележка пише, че сме дали точно 17,33 евро, ресто нямаме, а всъщност получихме 16,11 лева. Отново нищо общо с цялата "финансова операция". Тук вече има нарушение.

Последната ни спирка е магазин от голяма хранителна верига. Ситуацията е напълно различна. Касиерката любезно ни пита как ще платим и как желаем да получим рестото си.

Като фон на опашката е разговорът между двама достолепни джентълмени. Единият плати с евро, въпреки, че касиерката първо му каза сумата в лева, не допускаше, че човекът вече живее по новите стандарти. Другият не спря да мрънка, да прави препратка към протестите и да "прогнозира" черното ни бъдеще.

Хора шарени, магазини също, то и валутата ни шарена стана. Оптимисти сме, ще се справим, но най-добрият вариант е да плащаме с карта и да не ни се налага да пресмятаме или да оставаме с чувството, че някой ни е минал с рестото.







Свят шарен, хора разни, все ще има недоволни и мрънкащи. Нека пенсионерите вземат първа пенсия в евро (следващите дни) и ще олекнат нещата. Винаги може да се плати и с карта, тогава няма чуденка с валута и/или ресто. На магазинерите също не им е лесно - да се угоди на едни и други, да се заредят пари и за ако има/ и ако няма... След месец ще сме забравили за тези дребни неудобства.
+1
 
 
Журналистите винаги търсят сензация. Докато не се изтеглят повечето левове и стотинки и не се насити с евро и евроцентове, няма как да стане всичко перфектно. Например много кафе машини продължават да работят с български монети, понеже хората нямат още достатъчно евромонети. И така. Защо журналистите все по магазини ходят дето има касови апарати? Да отидат на пазара дето няма касови апарати и да платят един път с лева, втори път с евро, да видим какво ще получат...
+1
 
 
Пробвайте в "градския транспорт" в Пловдив, там е най-големият цирк :)
