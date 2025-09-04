Рекорден интерес към Пампорово

© Пампорово все още се радва на голям брой туристи, които се наслаждават на приятното време, свежия въздух и разнообразието от летни активности. През последните дни на сезона се очаква засилен поток от посетители, особено през почивните дни 6-8 септември и 22-23 септември, когато курортът ще се радва на множество посетители, решили да се насладят на хубавото време в Родопите. Официално приключване на активностите за сезона ще бъде на 23 септември, когато ще затворят врати приключенски парк “Язовира" и велопарк “Пампорово", за да започне усилена подготовка за зима 2025/2026.



До 28 септември хотел "Перелик“ 5* ще предлага актуални оферти за настаняване, СПА и активности на открито за малки и големи, давайки възможност на гостите да се насладят на последните топли дни.



Лятото на 2025 г. предложи разнообразие от нови преживявания и рекорден интерес от туристите. Най-голямата атракция е 360-метровият зиплайн над язовир Снежанка, най-дългият над водна повърхност в България, който съчетава адреналин и спиращи дъха гледки. В приключенски парк "Язовира“ гостите все още могат да се забавляват със стрелба с лък и хвърляне на рингове, а за следващото лято се планира нова катераческа стена с осем маршрута, която ще предложи още повече предизвикателства.



Велопарк "Пампорово“ остана любима дестинация за колоездачи от всички нива, а седмичните пешеходни турове и съботните маршрути дадоха възможност на посетителите да открият нови панорами и скрити кътчета на Родопите. За тези, които търсят спокойствие и релакс, хотел "Перелик“ 5 ще продължи да работи до 28 септември, и ще предложи модерен СПА център, здравни програми с профилактичен характер и басейн с полуолимпийски размери - комбинация, която превръща престоя в пълноценно изживяване за тяло и ум.



Лято 2025 показа, че интересът към Пампорово нараства с всяка година - благодарение на уникалната комбинация от природа, активен туризъм, модерна инфраструктура и грижа за здравето.