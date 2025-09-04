ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Рекорден интерес към Пампорово
До 28 септември хотел "Перелик“ 5* ще предлага актуални оферти за настаняване, СПА и активности на открито за малки и големи, давайки възможност на гостите да се насладят на последните топли дни.
Лятото на 2025 г. предложи разнообразие от нови преживявания и рекорден интерес от туристите. Най-голямата атракция е 360-метровият зиплайн над язовир Снежанка, най-дългият над водна повърхност в България, който съчетава адреналин и спиращи дъха гледки. В приключенски парк "Язовира“ гостите все още могат да се забавляват със стрелба с лък и хвърляне на рингове, а за следващото лято се планира нова катераческа стена с осем маршрута, която ще предложи още повече предизвикателства.
Велопарк "Пампорово“ остана любима дестинация за колоездачи от всички нива, а седмичните пешеходни турове и съботните маршрути дадоха възможност на посетителите да открият нови панорами и скрити кътчета на Родопите. За тези, които търсят спокойствие и релакс, хотел "Перелик“ 5 ще продължи да работи до 28 септември, и ще предложи модерен СПА център, здравни програми с профилактичен характер и басейн с полуолимпийски размери - комбинация, която превръща престоя в пълноценно изживяване за тяло и ум.
Лято 2025 показа, че интересът към Пампорово нараства с всяка година - благодарение на уникалната комбинация от природа, активен туризъм, модерна инфраструктура и грижа за здравето.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 760
|предишна страница [ 1/127 ] следващата страница
Коментари (2)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:Всички | Само на регистрирани | Моите | На приятели
Aнонимен
преди 1 ч. и 11 мин.
0
преди 1 ч. и 21 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Очакват ни екстремни бури с разрушителен ефект, експерт призова д...
09:17 / 04.09.2025
Бабата на обвинения за дерайлиралия трамвай: Добро дете е! Още не...
09:19 / 04.09.2025
Светослав от Крайници, който срещна леопарда: Замръзнах, въобще н...
09:21 / 04.09.2025
Цитиридис: Звучи като промоция в "Кауфланд" – убиваш и излизаш от...
08:48 / 04.09.2025
Температурите тръгват надолу
07:59 / 04.09.2025
България с амбиции за туристическа дестинация за винен туризъм, с...
22:45 / 03.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мира Радева: Години живях с болката
08:42 / 02.09.2025
Жега и дъжд до часове
13:10 / 02.09.2025
ИПБ: Възмутени сме!
09:42 / 02.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
20:46 / 02.09.2025
Почина пловдивчанката, блъсната от АТВ в Слънчев бряг
14:29 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS