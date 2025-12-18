Разбраха коя е жената, премазана от коли и камиони на АМ "Тракия", полицаите шокирани от гледката

© Установена е самоличността на блъснатата жена на автомагистрала "Тракия" снощи, съобщиха от пресцентъра на МВР. Тя е на 79 години и е жителка на Асеновград. Работата по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура Пазарджик.



Какво се случи всъщност?



Малко преди 19:00 часа на телефон 112 е получен сигнал за тежък пътен инцидент в района между 68-69 км от автомагистралата в платното в посока за град Пловдив.



Получен е сигнал, че е бил блъснат пешеходец от няколко автомобила - леки и товарни. В резултат на това е починал на място. От събраната до момента информация пешеходецът във всякакъв разрез на пътните норми и изисквания и мерки за безопасност, нарушавайки забраната, се е движил буквално на линията между активната и скоростната лента.



В резултат на което е бил блъснат последователно от няколко автомобила. На място бяха изпратени екипи на порицията. Според разследващи гледката е била изключително тежка дори за свикналите с какво ли не полицаи.