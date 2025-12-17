ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кървава злополука: Няколко коли прегазиха пешеходец, движел се по АМ "Тракия"
Малко преди 19:00 на телефон 112 е получен сигнал за тежък пътен инцидент по първоначални данни в района между 68-69 км от автомагистралата в платното посока за град Пловдив.
Получен е сигнал, че е бил блъснат пешеходец от няколко автомобила - леки и товарни. В резултат на това е починал на място, има изпратени екипи на сектор "Пътна полиция" и районното управление на Септември.
Магистралата не е затворена, движението се осъществява само в една пътна лента. От това, което е събрано до момента като информация е, че пешеходецът във всякакъв разрез на пътните норми и изисквания и мерки за безопасност и разбира се, нарушавайки забраната, се е движил буквално на линията между активната и скоростната лента.
В резултат на което е бил блъснат последователно от няколко автомобила. Състоянието му в момента е такова, че не може да се установи самоличността на починалото лице.
На място са екипи на районното управление в септември, областната дирекция на полицията в Пазарджик. Извършва се разследване под надзора и ръководството на Окръжна прокуратура Пазарджик.
