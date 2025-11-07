ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Радостин Василев: От днес обявявам край на партия "Величие"
"От днес обявявам край на партия "Величие". Това не е политическа формация, а финансова пирамида“, заяви Радостин Василев пред журналисти днес, предаде репортер на "Фокус".
Политическият лидер алармира за четири случая, в които хора са станали част от измамите. МЕЧ ще настоява за пълно разследване на лицата, участващи в схемите, и ще предостави събраните доказателства на компетентните институции.
"Всички знаят, че Ивелин Михайлов създава пирамиди и мами хората. Ако държавата продължи да бездейства, този случай може да завърши трагично“, каза още Василев.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1010
|предишна страница [ 1/169 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Управляващите внесоха законопроект за особения управител на "Луко...
10:37 / 07.11.2025
Кадри от катастрофата с шестима загинали
10:30 / 07.11.2025
Хиляди служители в МВР взимат и пенсия, и заплата
09:45 / 07.11.2025
Ресторантьорка: Промяната се оказва значително по-скъпа и трудна ...
09:25 / 07.11.2025
Дафинкчиев: Стотици хиляди български пенсионери се трудят за 3,5 ...
09:00 / 07.11.2025
Президентът ще посети 61-ва Стрямска бригада
08:31 / 07.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Мощен тътен разтърси Пловдив!
12:33 / 06.11.2025
Промениха прогнозата за събота и неделя
19:20 / 06.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS