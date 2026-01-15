© ФОКУС Тази партия не съставлява истинска партия. АПС нямат електорална тежест, най-вероятно няма да присъстват в следващия парламент. Това заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев по отношение на решението на президента Румен Радев да връчи третия мандат за съставяне на правителство на "Алианс за права и свободи", предаде репортер на ФОКУС.



"Освен всички тези действия, това е лош знак, един от символите на прехода- негативните символи на прехода. На такива като Ахмед Доган не трябва да им се дават мандат, дори да имат и първи и втори резултат", каза още Василев.



Василев заяви, че това е негативен знак от президента.



"Считаме, че таз партия, останките от нея, са нанесли непоправими щети на България и АПС с нищо не се различават от хората на Делян Пеевски- това е грешка на президента. Всичко друго би било по-приемливо", каза още лидерът на МЕЧ.



Депутатът напомни, че партията на Доган е участвала първоначално в създаването и легитимирането на кабинета "Желязков".



"Доган е вреден за българската държава и трябва да бъде арестуван", заключи Василев.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.