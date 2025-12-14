Радев за атаката в Сидни: Гласът на хуманизма се заглушава все по-често

© В днешно време на растящи предизвикателства, на погроми - на етнически мотивирани убийства, както се случи и днес в Австралия. Време, в което гласът на хуманизма и разума се заглушава все по-често от омразата и крокота на оръжията, посланията на Ханука звучат още по-силно. Моята цел днес е да запълним празнотите от миналото и рамо до рамо да отстояваме мира, хуманизма и толерантността.



Това заяви президентът Румен Радев по време на традиционната церемония по запалване на свещите в Централната софийска синагога по повод Ханука, познат още като "Празникът на светлината".



"Гледайки случилото се в Австралия тази сутрин, гледайки към Манчестър, когато на Йом Кипур двама души загубиха живота си, и към други места, близки и далечни, където антисемитизмът се разраства, си задаваме въпроса: как е възможно да бъдем публично евреи и как е възможно да бъдем публично общност днес", коментира председателят на Централния израилтянски духовен свят Максим Делчев.