|Радев за атаката в Сидни: Гласът на хуманизма се заглушава все по-често
Това заяви президентът Румен Радев по време на традиционната церемония по запалване на свещите в Централната софийска синагога по повод Ханука, познат още като "Празникът на светлината".
"Гледайки случилото се в Австралия тази сутрин, гледайки към Манчестър, когато на Йом Кипур двама души загубиха живота си, и към други места, близки и далечни, където антисемитизмът се разраства, си задаваме въпроса: как е възможно да бъдем публично евреи и как е възможно да бъдем публично общност днес", коментира председателят на Централния израилтянски духовен свят Максим Делчев.
Коментари (0)
