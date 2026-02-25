Работодателите скочиха срещу промени, които ще попречат на интеграцията на чужденците в нашата икономика

© "Българската стопанска камара, в качеството си на организация, представляваща интересите на работодателите и ангажирана с развитието на пазара на труда в България, изразява несъгласие с предложения проект на Закон за международната закрила. Считаме, че в настоящия си вид законопроектът представлява необосновано влошаване на правната рамка, противоречи на принципа на правна предвидимост и ще създаде сериозни пречки пред интеграцията на чужденците в националната икономика.“



Това се казва в становище на БСК, цитирано от ФОКУС, относно проекта на Закон за международната закрила, публикуван на портала за обществени консултации на 26.01.2026 г. с номер на консултация 12112-К. Становището е изпратено до министър-председателя, председателя на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет и министъра на труда и социалната политика.



С пълния текст на становището можете да се запознаете тук.