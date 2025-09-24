ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пътуващи: Не минавайте по "Тракия", тапата е жестока!
Задръстването е в посока София.
"В задръстване сме и не мърдаме", пише очевидец.
"Задръстване, което се преминава за 2-2.5 часа. Не минавайте по магистрала "Тракия", търсете алтернативни пътища! Уверявам ви тапата е жестока!", коментира още потребител.
Коментари (0)
