Първият "Магазин за хората" отваря в Пловдивско до края на годината с до 10% надценка на стоките
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:02
©
Първият обект от новата държавна търговска верига "Магазин за хората“ се очаква да отвори врати преди края на 2025 г. Активно се работи по финализирането на продуктовия асортимент, а разговорите с партньори и доставчици са в ход, за да се гарантира селекция от най-необходимите стоки за всяко домакинство, съобщава "24 часа“, цитирайки информация от Министерството на земеделието.

Обектът ще бъде разположен в Пловдивско.

Създаването на държавното дружество "Магазин за хората“ е записано в Закона за държавния бюджет за 2025 г. Целта на веригата е да осигурява широк обществен достъп до храни и други стоки от първа необходимост с минимални търговски надценки – до 10% – и конкурентни цени. Приоритет ще бъдат продукти от български производители.

От Министерството на земеделието подчертават, че приоритет на ръководството на дружеството е "стартиране на устойчиво и с необходимата прозрачност, за да се създаде доверие у потребителите, като бъдат осигурени продукти с гарантирано качество и достъпна цена. Това поставя интересите на хората на първо място.“

Дружеството "Магазин за хората“ ЕАД беше вписано в Търговския регистър на 29 август 2025 г. В момента се финализират всички административни и юридически процедури, включително издаване на разрешителни и откриване на банкови сметки. Министерството подчертава, че стремежът е да се осигури качествено изпълнение и стабилна основа за развитие на новата верига.


10 % от намаленото развалено от КАУФЛАНД И ЛИДЪЛ..... ХАХАХА.....ЩЕ ГО КУПЯТ НА МИНУС 50% СЛЕД 20.00 ЧАСА И ЩЕ ГО ПУСНАТ СУТРИНТА С 10%
0
 
 
"Миме, ще има ли от луканката?" "А какво стана с онзи твоя човек за тоалетната хартия?" Да даваш за пример всеки ден разработени свободни пазари в западни страни с по-ниски цени на сирене и яйца от българските и после да отвориш държавен магазин! Да настъпваш една и съща мотика отново и отново!
0
 
 
......от кой по ред прекупвач ще купуват и слагат 10 процента надценка?
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!

