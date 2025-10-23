ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Първа копка на нов луксозен жилищен комплекс в най-бързоразвиващия се район на Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:34Коментари (0)4509
©
Илюстративна снимка
В пловдивския квартал Остромила бе направена символичната първа копка на един от най-очакваните жилищни проекти в района. Комплексът е представен като луксозен проект с модерна архитектура, зелени пространства и премиум изпълнение, създаден с мисъл за комфорта, естетиката и качеството на живот на бъдещите му обитатели.

Според инвеститорите, зад проекта стои стабилен екип и ясна визия за създаване на нов еталон за жилищна среда в южната част на града. От компанията посочват, че продажбите вече са стартирани, а желаещите могат да получат подробна информация за свободните апартаменти.

Новината за началото на строителството предизвика активни коментари сред пловдивчани, като мненията се оказаха разнопосочни.

Някои жители изразяват сериозни притеснения относно инфраструктурата и обществените удобства в квартала:

"Къде е общината да се намеси? Всеки си прави каквото иска, а никой не мисли за инфраструктурата, пътищата и паркоместата. Дано поне този път се помисли и за това“, коментира потребител в социалните мрежи.

Други акцентират върху липсата на детски градини, ясли и обществени пространства в района:

"А градини и училища за децата на тези купувачи? Само бетонни кутийки се строят. Пари има в тях, но за нещата, които са по-важни – няма“, гласи друг коментар.

В същото време част от гражданите смятат, че проектът има потенциал да внесе нова визия в квартала, но изразяват резерви към бъдещата поддръжка и съжителството в комплекса:

"Добре ще станат блокчетата, приветливо изглеждат, но след като се нанесат хората, обикновено започват скандали, обувки по коридорите и спорове за таксите. Важно е кой ще живее, не само как ще изглежда сградата“, споделя жител на Остромила.

През последните години Остромила се превърна в една от най-бързоразвиващите се зони на Пловдив, като все повече инвеститори насочват вниманието си към района. Въпреки това, въпросите за инфраструктурата, паркоместата и обществените услуги продължават да бъдат сред основните теми, които вълнуват жителите.


Още по темата: общо новини по темата: 486
16.10.2025 Общинските съветници разрешиха продажбата на 4 атрактивни имота в
Пловдив
06.10.2025 Пловдивчанка: Децата ни вече не дишат въздух, а прах от всичките заобикалящи ни строежи наоколо
24.09.2025 Инфраструктурните проекти в Пловдив, които ще повишат стойността на недвижимите имоти
22.09.2025 Пловдивчани: Повечето пари вече са изпрани, до 1-2 години ще стане
интересно
21.09.2025 Пловдив е под бетон! Мораториум за строителството – спасение или илюзия?
19.09.2025 Търсят кой да проектира най-прашната и кална улица в Пловдив
предишна страница [ 1/81 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Военeн пострада тежко при парашутни скокове, транспортиран е с хе...
18:53 / 23.10.2025
Д-р Николова за таксата от 2,90 лева: Лекарите не трябва да изпъл...
18:40 / 23.10.2025
Предприемач: Поне 30% от стойността на имота е за земята, която н...
19:01 / 23.10.2025
ЖП депата в Пловдив, София и Горна Оряховица стават основни бази ...
17:08 / 23.10.2025
Жертвите от къщата на ужасите в Люляково са изгорели живи!
16:19 / 23.10.2025
Съдът решава съдбата на масовия убиец от Люляково
16:09 / 23.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
09:57 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Една легенда на 65
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
Електрическа триколка се блъсна в кола, водачът почина в линейката към Пловдив, арестуваха шофьора на автомобила
11:48 / 22.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Катастрофи в България
Презастрояването на Пловдив
Районните кметове на "Младост" и "Люлин" напускат ПП заради натиск
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: