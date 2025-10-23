Първа копка на нов луксозен жилищен комплекс в най-бързоразвиващия се район на Пловдив

© Илюстративна снимка В пловдивския квартал Остромила бе направена символичната първа копка на един от най-очакваните жилищни проекти в района. Комплексът е представен като луксозен проект с модерна архитектура, зелени пространства и премиум изпълнение, създаден с мисъл за комфорта, естетиката и качеството на живот на бъдещите му обитатели.



Според инвеститорите, зад проекта стои стабилен екип и ясна визия за създаване на нов еталон за жилищна среда в южната част на града. От компанията посочват, че продажбите вече са стартирани, а желаещите могат да получат подробна информация за свободните апартаменти.



Новината за началото на строителството предизвика активни коментари сред пловдивчани, като мненията се оказаха разнопосочни.



Някои жители изразяват сериозни притеснения относно инфраструктурата и обществените удобства в квартала:



"Къде е общината да се намеси? Всеки си прави каквото иска, а никой не мисли за инфраструктурата, пътищата и паркоместата. Дано поне този път се помисли и за това“, коментира потребител в социалните мрежи.



Други акцентират върху липсата на детски градини, ясли и обществени пространства в района:



"А градини и училища за децата на тези купувачи? Само бетонни кутийки се строят. Пари има в тях, но за нещата, които са по-важни – няма“, гласи друг коментар.



В същото време част от гражданите смятат, че проектът има потенциал да внесе нова визия в квартала, но изразяват резерви към бъдещата поддръжка и съжителството в комплекса:



"Добре ще станат блокчетата, приветливо изглеждат, но след като се нанесат хората, обикновено започват скандали, обувки по коридорите и спорове за таксите. Важно е кой ще живее, не само как ще изглежда сградата“, споделя жител на Остромила.



През последните години Остромила се превърна в една от най-бързоразвиващите се зони на Пловдив, като все повече инвеститори насочват вниманието си към района. Въпреки това, въпросите за инфраструктурата, паркоместата и обществените услуги продължават да бъдат сред основните теми, които вълнуват жителите.