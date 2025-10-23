ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Първа копка на нов луксозен жилищен комплекс в най-бързоразвиващия се район на Пловдив
Според инвеститорите, зад проекта стои стабилен екип и ясна визия за създаване на нов еталон за жилищна среда в южната част на града. От компанията посочват, че продажбите вече са стартирани, а желаещите могат да получат подробна информация за свободните апартаменти.
Новината за началото на строителството предизвика активни коментари сред пловдивчани, като мненията се оказаха разнопосочни.
Някои жители изразяват сериозни притеснения относно инфраструктурата и обществените удобства в квартала:
"Къде е общината да се намеси? Всеки си прави каквото иска, а никой не мисли за инфраструктурата, пътищата и паркоместата. Дано поне този път се помисли и за това“, коментира потребител в социалните мрежи.
Други акцентират върху липсата на детски градини, ясли и обществени пространства в района:
"А градини и училища за децата на тези купувачи? Само бетонни кутийки се строят. Пари има в тях, но за нещата, които са по-важни – няма“, гласи друг коментар.
В същото време част от гражданите смятат, че проектът има потенциал да внесе нова визия в квартала, но изразяват резерви към бъдещата поддръжка и съжителството в комплекса:
"Добре ще станат блокчетата, приветливо изглеждат, но след като се нанесат хората, обикновено започват скандали, обувки по коридорите и спорове за таксите. Важно е кой ще живее, не само как ще изглежда сградата“, споделя жител на Остромила.
През последните години Остромила се превърна в една от най-бързоразвиващите се зони на Пловдив, като все повече инвеститори насочват вниманието си към района. Въпреки това, въпросите за инфраструктурата, паркоместата и обществените услуги продължават да бъдат сред основните теми, които вълнуват жителите.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Военeн пострада тежко при парашутни скокове, транспортиран е с хе...
18:53 / 23.10.2025
Д-р Николова за таксата от 2,90 лева: Лекарите не трябва да изпъл...
18:40 / 23.10.2025
Предприемач: Поне 30% от стойността на имота е за земята, която н...
19:01 / 23.10.2025
ЖП депата в Пловдив, София и Горна Оряховица стават основни бази ...
17:08 / 23.10.2025
Жертвите от къщата на ужасите в Люляково са изгорели живи!
16:19 / 23.10.2025
Съдът решава съдбата на масовия убиец от Люляково
16:09 / 23.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS