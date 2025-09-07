ИЗПРАТИ НОВИНА
Пълна прогноза на времето за следващите 5 дни
Автор: Петър Дучев 14:44
©
През следващите дни до четвъртък ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Ще бъде без съществени валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания в следобедните часове, главно в планините и планинските райони.

Вятърът ще е най-често от изток-югоизток, предимно слаб, в нощните часове ще стихва, а в Източна България през деня ще е до умерен. Температурите ще са без съществена промяна - преобладаващите максимални ще бъдат между 28° и 33°.

В петък вятърът ще е от изток-североизток, слаб до умерен. Над Западна България облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. Там на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, възможно е за кратко да са интензивни, както и да има гръмотевична дейност, а дневните температури ще са 22°-27°.

Над източната половина от страната сутринта ще има и слънчеви часове, а повече облачност - след обяд. Валежи ще има на малко места, ще са предимно слаби, а дневните температури ще достигат до около 30°.

През почивните дни и на изток дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 24° и 29°. В Източна България вятърът ще е предимно умерен. Облачността ще е променлива, в събота все още вероятността за валежи на места в западната половина от страната е повишена, в неделя и там намалява.


