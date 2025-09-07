ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Пълна прогноза на времето за следващите 5 дни
Вятърът ще е най-често от изток-югоизток, предимно слаб, в нощните часове ще стихва, а в Източна България през деня ще е до умерен. Температурите ще са без съществена промяна - преобладаващите максимални ще бъдат между 28° и 33°.
В петък вятърът ще е от изток-североизток, слаб до умерен. Над Западна България облачността ще е по-често значителна, около и след обяд купеста и купесто-дъждовна. Там на много места ще има краткотрайни валежи от дъжд, възможно е за кратко да са интензивни, както и да има гръмотевична дейност, а дневните температури ще са 22°-27°.
Над източната половина от страната сутринта ще има и слънчеви часове, а повече облачност - след обяд. Валежи ще има на малко места, ще са предимно слаби, а дневните температури ще достигат до около 30°.
През почивните дни и на изток дневните температури ще се понижат и максималните ще бъдат между 24° и 29°. В Източна България вятърът ще е предимно умерен. Облачността ще е променлива, в събота все още вероятността за валежи на места в западната половина от страната е повишена, в неделя и там намалява.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 768
|предишна страница [ 1/128 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Желязков: Ролята на България в колективната отбрана е гаранция за...
14:47 / 07.09.2025
Страшна гледка: Язовир Батак се превръща в пустиня
13:40 / 07.09.2025
От днес полицията глобява по 100 лева пешеходци
13:30 / 07.09.2025
Камерите заснеха 1500 нарушения само за 12 часа
14:45 / 07.09.2025
При разкопки откриха изключителен артефакт на 6500 години
12:38 / 07.09.2025
Голяма опашка на "Маказа" посока България
12:22 / 07.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НАП започва да праща писма
17:12 / 05.09.2025
Предприемач от Германия: В България открих нещо удивително
09:37 / 06.09.2025
Експерт: Крадците разпознават домовете без аларма по надписа "Зло куче"
09:25 / 05.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS