|Психотерапевт: Повечето двойки идват късно
"Все повече двойки се обръщат към нас за това да се погледне цялата семейна система. Има голям смисъл, защото има семейни динамики, които се получават между различните членове на семейството", каза психотерапевтът Галена Цанкова в съботното издание на "България сутрин".
Тя уточни, че когато се работи с цялото семейство, е възможно да има сесии, в които се работи само с някои членове, след това с всички.
Какво представлява семейната терапия
"Това, което я различава, е, че тя може да бъде в различен формат. Обикновено един от членовете на семейството усеща тази нужда и инициира тази среща. Винаги първата среща е във формат, в който има готовност на членовете. В следващите срещи може да покани и други членове на семейството", обясни Цанкова пред Bulgaria ON AIR.
Една от основните роли на психотерапевта е да запази неутралитет, да не се коалира и това се изучава дълго.
"Това е голямата разлика да споделяш с приятел и това да отидеш на терапевт. Приятелите няма как де не се коалират с някого", подчерта психотерапевтът.
Кои са проблемите между двойките
"Често като дойдат двойките и казват, че се карат заради глупости, но не могат да се разберат. Трудно е това, че все повече двойки идват, когато вече е късно. Идват, когато са се намразили, на предела са. Зад дребните неща отзад стоят дълбоки различия, които са неизбежни. Това, което стои отзад, е невъзможността да водим конфликти. Имаме склонността да избягваме конфликтите, да го премълчаваме и след това да избухваме", посочи още Цанкова.
Трябва да умеем да водим всякакви разговори
"Да не обвиняваме другите, а да коментираме действието. Най-голямата клопка е единият да прави компромиси, което означава, че той дълго премълчава нещата. Добре е и двамата да имат осъзнаване", допълни психотерапевтът.
