ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Психолог за идеята за видим регистър на педофилите: Публично линчуване по никакъв начин няма да доведе до спад
Автор: Цоня Събчева 08:22Коментари (1)897
© ФОКУС
Наблюдава се не просто увеличаване на самото явление педофилия, а по-скоро експлозия на говоренето и обществения натиск около педофилията. Ние живеем в една културна паника, свързана с педофилията. Тя присъства постоянно в медиите, обсъжда се всекидневно, конструира се като включително огромен заговор едва ли не е, особено след случая "Петрохан“. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС социалният психолог доц. Николай Димитров.

По думите му от клинична гледна точка педофилията е психосексуално разстройство, което се характеризира с трайни, интензивни сексуални влечения към деца. Те обикновено са под 13 години и засяга основно мъже. Много важно да се разграничи диагноза, самото сексуално влечение, от поведението, т.е. сексуалното насилие, свързано с педофилията. Не всеки човек с това разстройство извършва престъпления, не всеки извършител на сексуално насилие на деца задължително има клинична диагноза за педофилия.

"Позиционирането на педофилията в медиите е класически пример за морална паника. Обществото създава образа на един изрод педофил, т.е. една демонизирана фигура, която е съвършеният външен враг. Този образ изпълнява една много важна психологическа функция – той ни позволява да проектираме злото някъде навън, върху другия, върху странния човек, върху мрежата, върху сатанинския култ дори ако ще е.

И така ние всъщност избягваме по-неудобната истина, че по-голямата част от сексуалното насилие на деца се извършва в близката среда, т.е. от членове на семейството, от роднини, от приятели на семейството, от съседи, от треньори, от учители. Т.е. културният фокус върху организираните педофилски мрежи не разсейва от тази ежедневна банална трагедия на домашното насилие,“ категоричен е той, като според него така се създава защитен механизъм на колективното несъзнавано, което бяга от истината, че педофилията е проблем на близкото обкръжение.

Драстичното увеличаване на публичното говорене според госта имат и технологичен характер заради това, че интернет позволява една почти безпределна анонимност, като  в същото време достъпът и възможността за споделяне на материали, свързани с педофилията, са в огромни мащаби. "Това не означава непременно, че има повече извършители, а че престъплението е придобило една нова дигитална форма, която е по-лесно проследима и по-лесно регистрируема. Т.е. самата дефиниция за престъпление вече се е разширила. Гледането на такива материали сега се регистрира като престъпление, което преди не винаги е било така.“

Доц. Николай Димитров посочи още, че най-новите глобални изследвания показват, че разпространението на сексуалното насилие на деца остава високо и стабилно във времето, като това са нива, които не са се променили съществено от 90-те години насам. "И това не подкрепя тезата за епидемия, а по-скоро за една перманентна пандемия, която обществото винаги е толерирало, но сега започва да разпознава и да назовава по-активно. В момента ние сме много по-чувствителни към всяка една форма на насилие на личността, включително на сексуалните. И в този смисъл ние ставаме по-сензитивни, по-чувствителни,“ обясни специалистът.

Социалният психолог изрази съмнение, че публикуването на регистър на педофилите в България е добър начин за справяне с проблема. "Това публично уличаване, публично линчуване по никакъв начин няма да доведе до спад на този морален разпад, който преживява обществото свързано с педофилията. Има начини да се работи с изкореняването на проблемите, но разбира се, няма как да живеем в илюзията, че злото може да бъде тотално изкоренено.“


Още по темата: общо новини по темата: 238
19.02.2026 »
18.02.2026 »
18.02.2026 »
18.02.2026 »
18.02.2026 »
17.02.2026 »
предишна страница [ 1/40 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Национални новини:
Намериха мъртъв бизнесмен от Северозапада
09:45 / 19.02.2026
Заплата от 6700 евро и сигурност за цял живот, но по-малко от 3% ...
09:32 / 19.02.2026
Владислав Панев: Сандов е поканил Калушев на събитието, на което ...
09:27 / 19.02.2026
От Сърбия: Ние спечелихме войната срещу България, те извършиха ге...
09:03 / 19.02.2026
До края на февруари обединяваме две платежни сметки в една банка ...
08:36 / 19.02.2026
Йотова назначи служебния кабинет
08:37 / 19.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Три трупа са открити в хижа
Закриване на общините "Родопи" и "Марица"
Скок на цените на тока
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: