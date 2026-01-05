ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Психолог съветва как да влезем бързо в работен режим след дългите празници
Промяната в биологичния ритъм може да доведе до раздразнителност, по-малка бдителност и усещане за умора. "Това води до по-намалена бдителност на нашия ум, който автоматично вкарваме в насилствен режим. Неслучайно много хора дори само поради този фактор се оплакват, че когато са се върнали от почивка, много бързо са започнали да се чувстват уморени“, обясни психологът.
Авторефлексията и по-ранното лягане може да върнат обичайния ни ритъм. "Трябва да се фокусираме малко повече, да прехвърлим няколко пъти задачите за деня и тази авторефлексия да ни вкара в усещането какво ни предстои през този ден“, поясни Александра Петрова.
Адаптацията в хаотична среда, в която няма възможност да се планира, е много трудна. Затова е важно да се правят почивки. "Трябва да подходим към интелектуалния си процес като към физически процес – да мислим как загряваме, как работим и как успяваме да създадем продукта на нашия интелект“, обясни психологът.
Дългите почивни дни променят и мотивационната сфера. "От една авторегулация трябва да отидеш към външна регулация, т.е. друг да ти определи времето и задачите, да се съобразяваш с много повече хора. Когато човек е излязъл от този режим на "трябва“ е малко по-сложно след това отново да влезеш в него. Понякога не усещаме как промяната в типа мотивация също може да окаже съпротивителни сили“, допълни Петрова.
Невронните вериги използват изключително много от енергията ни. "Инертността, раздразнителността, склонността да отлагаме, усещането за по-силна умора се компенсира през енергийни напитки и много захар, което всъщност е процес на изкривяване на потребностите. Когато не сме работили, не сме направили тази авторефлексия, мозъкът започва да ни лъже, да манипулира тялото и да му казва, че има нужда от бърза енергия. Хората започват да пият много кафета, много енергийни напитки, да се хранят с висококалорийни или много интензивни като вкус храни, за да могат да компенсират усещането за умора. Тогава умората става много по-силна, раздразнителността става по-интензивна и така неусетно човек върви към дезадаптивна стратегия“, обясни психологът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 269
|предишна страница [ 1/45 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
От Германия: Да се спрат социалните помощи за бедни мигранти от Б...
11:10 / 05.01.2026
Николай Василев: Никоя държава не е била по-подготвена от Българи...
10:37 / 05.01.2026
BBC: Най-бедната страна в Европейския съюз изпревари Полша, Чехия...
09:55 / 05.01.2025
Шефът на една от големите търговски вериги: Няма чужди евроцентов...
10:00 / 05.01.2026
Собственик на селски магазин: Стресът е голям. Казвам на хората д...
09:34 / 05.01.2026
Автомобилно меле във Велико Търново: Един е загинал, а четирима с...
09:36 / 05.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Селото на богатите - без банкомат, магазин и поща
10:14 / 04.01.2026
Малката Анастасия от Рогош спечели награда на международен конкурс
21:00 / 03.01.2026
Голям супермаркет в Пловдив ще получи акт за спекула с цените
20:02 / 03.01.2026
Клиент на ресторант: Супата беше 4,99 лева, а днес вече е 4,10 евро!
14:04 / 04.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS