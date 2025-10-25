Психолог: Често в кабинета ми идват родители на 3-4-годишни деца, които срещат затруднение в това да имат достатъчен авторитет

© През последните седмици зачестиха случаите на агресия между деца - не само физическа и вербална, но се стигна и до убийства.



"Агресията е свързана с нарушаване на дисциплината. Трябва да си зададем въпроса "Защо децата имат лоша дисциплина?". Преди да се стигне до агресивните прояви, децата са имали нарушаване на дисциплината, неспазване на правилата. На много по-ранен етап, когато забележим, че детето не спазва правилата, дори в детската градина и началните класове, трябва да вземем мерки като родители, педагози, психолози - като превенция да не стигаме до крайни агресивни прояви", коментира психологът д-р Таня Илиева.



Тя е категорична, че в основите на поведението на всяко дете е семейството.



Все по-чести са случаите, в които родители търсят професионална помощ.



"Често в кабинета ми идват родители на 3-4-годишни деца, които срещат затруднение в това да имат достатъчен авторитет, така че като му кажат нещо, то да го направи. Едно е, ако детето има дефицити, но когато всичко е в норма препоръчвам родителите да се обърнат към специалисти, за да изследват причините", каза психологът.



Чрез ефира на Bulgaria ON AIR д-р Таня Илиева призова родителите да следят поведението на децата си - дали закъсняват, когато излизат, дали им се противопоставят. Като в същото време се стараят и да не бъдат прекалено строги във възпитанието.



"Важно е родителите да обяснят на децата защо трябва да направят това. Външните стимули - ще ти купя нов таблет, телефон, часовник - те никога не са достатъчни. Ако като родители купим на детето нова дреха, този стимул се изчерпва за детето и то ще загуби мотивация. Ако използваме наказания, трябва да ги увеличаваме, което не е добър вариант", заяви д-р Илиева.



Разговори като равни



Психологът посочи често допускана греша от родителите - да говорят с детето си като с равен.



"Това води до объркване у детето - забравя кое е и къде е. Започва да се чувства по-голямо, да тропа с крак, 15 пъти може нещо да му се повтори и пак да не го направи. Ако родителят говори през позицията на авторитета - "аз съм възрастният и знам кое е добро за теб", и когато видим проблем с това детето да изпълни каквото му казва авторитетът, това е сериозен сигнал за потенциален риск от агресия", предупреди специалистът.



По думите ѝ за децата е важно да имат стабилна основа, поставена в семейството.



"Дори да има живот в социалните мрежи, дете, което има солидна основа от семейството и е вървяло досега добре, вероятността да направи нещо кой знае колко драматично е минимална", убедена е д-р Таня Илиева.