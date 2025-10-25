ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Психолог: Често в кабинета ми идват родители на 3-4-годишни деца, които срещат затруднение в това да имат достатъчен авторитет
"Агресията е свързана с нарушаване на дисциплината. Трябва да си зададем въпроса "Защо децата имат лоша дисциплина?". Преди да се стигне до агресивните прояви, децата са имали нарушаване на дисциплината, неспазване на правилата. На много по-ранен етап, когато забележим, че детето не спазва правилата, дори в детската градина и началните класове, трябва да вземем мерки като родители, педагози, психолози - като превенция да не стигаме до крайни агресивни прояви", коментира психологът д-р Таня Илиева.
Тя е категорична, че в основите на поведението на всяко дете е семейството.
Все по-чести са случаите, в които родители търсят професионална помощ.
"Често в кабинета ми идват родители на 3-4-годишни деца, които срещат затруднение в това да имат достатъчен авторитет, така че като му кажат нещо, то да го направи. Едно е, ако детето има дефицити, но когато всичко е в норма препоръчвам родителите да се обърнат към специалисти, за да изследват причините", каза психологът.
Чрез ефира на Bulgaria ON AIR д-р Таня Илиева призова родителите да следят поведението на децата си - дали закъсняват, когато излизат, дали им се противопоставят. Като в същото време се стараят и да не бъдат прекалено строги във възпитанието.
"Важно е родителите да обяснят на децата защо трябва да направят това. Външните стимули - ще ти купя нов таблет, телефон, часовник - те никога не са достатъчни. Ако като родители купим на детето нова дреха, този стимул се изчерпва за детето и то ще загуби мотивация. Ако използваме наказания, трябва да ги увеличаваме, което не е добър вариант", заяви д-р Илиева.
Разговори като равни
Психологът посочи често допускана греша от родителите - да говорят с детето си като с равен.
"Това води до объркване у детето - забравя кое е и къде е. Започва да се чувства по-голямо, да тропа с крак, 15 пъти може нещо да му се повтори и пак да не го направи. Ако родителят говори през позицията на авторитета - "аз съм възрастният и знам кое е добро за теб", и когато видим проблем с това детето да изпълни каквото му казва авторитетът, това е сериозен сигнал за потенциален риск от агресия", предупреди специалистът.
По думите ѝ за децата е важно да имат стабилна основа, поставена в семейството.
"Дори да има живот в социалните мрежи, дете, което има солидна основа от семейството и е вървяло досега добре, вероятността да направи нещо кой знае колко драматично е минимална", убедена е д-р Таня Илиева.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Учениците излизат във ваканция
16:48 / 25.10.2025
Театър "София" също отстрани актьора Росен Белов след гей скандал...
17:19 / 25.10.2025
Регионалният министър: Ще предприемем стъпки за отпадането на спо...
17:16 / 25.10.2025
Актьорът Росен Белов е сред арестуваните за оргия с дрогиран млад...
13:34 / 25.10.2025
Заловиха още една престъпна група за трафик на мигранти през Бълг...
13:29 / 25.10.2025
Издадени са предупреждения от първа и втора степен
13:15 / 25.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Разводът на годината
10:41 / 23.10.2025
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
16:07 / 23.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS