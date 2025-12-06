ЗАРЕЖДАНЕ...
|Протестът на гръцките фермери блокира движението на тирове през "Кулата-Промахон"
Преди обед в днес те обявиха, че спират да пропускат тежкотоварни камиони при "Кулата".
Към този момент блокажът е само за тирове, леките автомобили и автобуси могат за преминават границата свободно.
