Протестът на гръцките фермери блокира движението на тирове през "Кулата-Промахон"
Автор: Илиана Пенова 13:28
©
Протестът на гръцките фермери блокира движението на тирове през "Кулата-Промахон".

Преди обед в днес те обявиха, че спират да пропускат тежкотоварни камиони при "Кулата".

Към този момент блокажът е само за тирове, леките автомобили и автобуси могат за  преминават границата свободно.







Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

