Протестиращите в София тръгват към централата на ДПС

© Кирил Петков призова хилядите протестиращи в "триъглника на властта" да тръгнат към центлата на ДПС, а след което към тази на ГЕРБ.



Тълпата беше насочена да мине през БНБ, след което през Художествената галерия и до Софийски университет.



"България е наша, България е на младите хора! Нека тръгнем!", каза Петков от сцената пред Народното събрание.



Центърът на столицата е блокиран, полицията извършва проверки и контролира достъпа. "Фокус" припомня, че по-рано от СДВР бяха изградени контролно-пропускателни пунктове. Движението на автомобили в района също е блокирано.



Хората вече тръгват. Полицията вече също се носочва към централата на ДПС.