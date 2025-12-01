ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Протестиращите в София тръгват към централата на ДПС
Тълпата беше насочена да мине през БНБ, след което през Художествената галерия и до Софийски университет.
"България е наша, България е на младите хора! Нека тръгнем!", каза Петков от сцената пред Народното събрание.
Центърът на столицата е блокиран, полицията извършва проверки и контролира достъпа. "Фокус" припомня, че по-рано от СДВР бяха изградени контролно-пропускателни пунктове. Движението на автомобили в района също е блокирано.
Хората вече тръгват. Полицията вече също се носочва към централата на ДПС.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
18-годишно момиче загина, а други трима са в болница след катастр...
18:32 / 01.12.2025
Наплив от туристи на Пампорово
17:24 / 01.12.2025
Общ кандидат за президент между ПП–ДБ и ФДД
17:01 / 01.12.2025
Евростат с унищожителна статистика за България
15:53 / 01.12.2025
Европрокуратурата обвини бившия кмет на Варна Иван Портних
14:12 / 01.12.2025
КПП-та ще пропускат протестиращите в София
17:03 / 01.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Уведомление от "УниКредит Булбанк": Промени при онлайн банкирането
15:57 / 29.11.2025
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS