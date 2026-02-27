Днес в Съдебната палата ще бъде гледано делото срещу Петър Тодоров, който е обвинен за катастрофата, при която загина 14-годишният Филип Арсов. Момчето загуби живота си на пешеходна пътека на кръстовището на улиците "Гурко" и "Шишман" в София.Докато магистратите заседават - пред сградата на съда от 10 часа ще започне протест. Той е обявен като демонстрация с искане за справедливост, предава NOVA. Организаторите имат няколко основни точки, сред които - искане на отговори и изискване на отговорност, както и заявката, че животът на едно дете не може да бъде свеждан до статистика.