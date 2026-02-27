ЗАРЕЖДАНЕ...
За пореден път съдът отложи делото за смъртта на Филип Арсов, убит на пешеходна пътека в столицата
Причина за отлагането на делото този път е неизготвена навреме видеотехническа експертиза. Вещите лица са изпратили документи, че се готвят за изпит за правоспособност, който трябвало да се проведе на 25 февруари. Един от тях днес трябвало да участва и в заседание в Окръжен съд - Пловдив, пише NOVA.
По данни на родителите на убитото дете това е над 20-ото отлагане на делото. Подсъдимият Петър Тодоров от година е с мярка за неотклонение "домашен арест". Експертиза доказа, че той е шофирал с 2 промила алкохол и с 90 км/ч при разрешени 30 км/ч по време на катастрофата.
Докато магистратите заседаваха - пред сградата на съда се проведе протест. Той беше обявен като демонстрация с искане за справедливост. Организаторите имат няколко основни точки, сред които - искане на отговори и изискване на отговорност, както и заявката, че животът на едно дете не може да бъде свеждан до статистика.
