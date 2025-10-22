ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Простреляни и наръгани с нож! Това е била съдбата на убитите в Люляково!
Автор: Иван Сотиров 12:02Коментари (0)784
© Burgas24.bg
По телата на убитите в къщата на ужасите в руенското село Люляково са открити и повърхностни рани от нож. Предстоят експертизи, които да установят дали жертвите първо са наръгани, или застреляни. Това  съобщиха на брифинг окръжният прокурор Георги Чинев и старши комисар Владимир Маринов - директор на ОД на МВР - Бургас, предаде репортер на Burgas24.bg.

Ясно е, че са произведени 7 единични изстрела с огнестрелно оръжие в рамките на 2-3 минути, а жертвите са били будни по време на касапницата. Единствено 7-годишното дете не е получило куршум - то е било прободено с нож и ударено с приклада на оръжието, от което е получило наранявания по черепа. 25-годишният Фахри, който е единственият заподозрян за кървавия ужас, е нахлул в къщата, счупвайки прозорец. Той не е бил задържан и няма регистрация в полицията. Не е бил на отчет в Центъра за психично здраве, но баща му страда от шизофрения. Продължава издирването на оръжията от убийствата.

"Момчето говори бавно, трудно, заеква, но казва, че няма нищо общо с извършеното. Не признава вина. След прегледите при психолози става ясно, че има много междуличностни проблеми в това семейство", отбеляза комисар Маринов.

Хронологията:

В 4:15 е получен сигнал на 112, че момче на 7 години отива при съседите с рана в задните части и заявява, че брат му на 25 години е влязъл в къщата и е започнал да стреля по майка му, леля му и малката му сестра. С оглед на това, че в къщата има въоръжено лице, е задействан екип за "Специални тактически действия“, който веднага се отправи към мястото на инцидента. Докладвано е, че от къщата няма признаци на живот, но започва да излиза дим. След потушаване на пожара е установено, че има три трупа. Веднага са предприети действия на база на информацията, че извършителят е брат на момченцето. Лицето е локализирано в покрайнините на селото, където бяха разположени служители от сектор "Специални тактически действия", които го задържат без наранявания за никого, разказа директорът на ОДМВР-Бургас старши комисар Владимир Маринов.

Обвинението:

На арестувания е повдигнато обвинение за умишлено убийство. Има много квалифициращи признаци, които правят деянието по-тежко наказуемо. "Не си спомням скоро да сме повдигнали обвинение, което да има толкова тежки допълнителни към вината признаци - убийство на майка, убийство на повече от едно лице, убийство, което е със средство и опасно за мнозина, убийство по особено мъчителен начин и убийство, което е извършено в условия на домашно насилие", заяви от своя страна Окръжният прокурор на Бургас Георги Чинев. И допълни, че с оглед динамиката на процеса обвинението няма да остане само за умишлено убийство.


Още по темата: общо новини по темата: 3
21.10.2025 »
21.10.2025 »
21.10.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Предложиха минималната работна заплата да бъде замразена
12:46 / 22.10.2025
Наистина ли еврото е "тойро"?
12:24 / 22.10.2025
Психиатър от Пловдив: Родителите трябва да бъдат привлечени като ...
11:28 / 22.10.2025
Вълчев: Няма да слагаме металдетектори във всички училища
11:32 / 22.10.2025
Има нещо, което трябва да знаете, ако живеете без брак
10:53 / 22.10.2025
Ивайло Мирчев: Стратегическите решения при Борисов се взимат в за...
11:12 / 22.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
12:26 / 20.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
09:57 / 21.10.2025
Глория напусна сцената
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
13-годишно момче пребито до кръв в Пловдив
Мачове между Локо и Ботев сезон 2025/2026
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: