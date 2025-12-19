Променят движението в части на АМ "Тракия" днес

© До 17 ч. днес движението при км 205 на АМ "Тракия" в посока София се осъществява в активната и аварийната лента.



Причината е профилактика на тол камера. От АПИ апелират шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци.