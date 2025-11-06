ЗАРЕЖДАНЕ...
|Промени могат да лишат 3 милиона българи от доходи и да сринат цените на земята
Според тях почти всяко семейство в страната получава някакъв доход от наем или аренда на земя, а много от хората, които разчитат на тези пари, са възрастни хора. За тях рентата често е важен доход в края на годината — за нужди в домакинството, за лекарства или за празниците.
Асоциацията твърди, че ако се въведат задължителни дългосрочни договори за аренда, вероятно ще се увеличат случаите, при които рентата се плаща само първата година, а после — не. Това би оставило милиони собственици без доходи, а общите загуби за няколко години могат да достигнат милиарди левове. Това би повлияло и върху цената на земеделската земя.
От БАСЗЗ казват още, че при дългосрочните договори собственикът няма да може самостоятелно да ги прекрати, ако арендаторът спре да плаща. Единственият вариант ще бъде съдебно дело — дълга и скъпа процедура, през която земята ще се ползва безплатно.
Те подчертават, че затова повечето собственици сега предпочитат едногодишни договори — така рискът от неплащане е по-малък.
Организацията е против предложените промени от Националната асоциация на зърнопроизводителите, които според тях ограничават правото на собственост, премахват свободното договаряне и дори противоречат на Конституцията. Най-сериозните притеснения са свързани с идеята за минимален срок на договорите и определяне на рентните плащания.
Позицията на БАСЗЗ идва след като Министерството на земеделието обяви, че подготвя изменения в закона. Зам.-министър Иван Капитанов обясни, че целта е да се създадат условия за по-устойчиво ползване на земята. Министър Георги Тахов добави, че кратките договори затрудняват инвестициите в земеделието.
