Проливен дъжд и силен вятър на къмпинг "Градина"
Автор: Ваня Кузманова 14:36
© Фокус
Проливен дъжд вали на къмпинг "Градина" край Черноморец, съобщи репортер на "Фокус". Дъждът е придружен със силен вятър.

Морето е опасно и бурно днес, затова и флагът на плажа е червен. Прогнозите на синоптиците за валежи се оправдаха, но през следващите дни до края на седмицата ще бъде слънчево.

Припомняме, че от Meteo Balkans предупредиха, че студен фронт може да предизвика силни бури и проливни валежи – особено по Южното Черноморие и в Северозападна Турция. Очаквани количества: 150–200 л/кв.м.



Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
Антони Цонев за Андрей Баташов: Имаше и петна в мозъка. Дори да беше оцелял, нямаше да бъде този човек
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
След 20 години култов дует отново заедно
Честито на Боряна Калейн
Азис с признание за Мила Роберт
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
