|Проф. Светослав Малинов: Дори привържениците на Борисов се питат за какво бяха тези силни думи
Така че колелото се завъртя на празен ход, има някакви според мен щети имиджови най-вече върху Борисов, защото дори негови привърженици се питат за какво бяха тези силни думи, които отекнаха, след което се оказа, че нищо от това, което Борисов иска, няма да стане. И сега престои дебатът за бюджета. Така че да се съсредоточим върху последното – дебата за бюджета. Това каза ръководителят на катедра "Политология“ в СУ "Св. Климент Охридски“ и председател на Българската асоциация за политически науки проф. Светослав Малинов в предаването "България, Европа и светът на фокус" по радио "Фокус".
И допълни: "Особена е формулата, защото човекът, който особено след тези думи на Борисов, в момента изглежда най-голям поддръжник на това правителство и на мнозинството, всъщност е Делян Пеевски, не е толкова Бойко Борисов, който изказва съмнения, колебания. Борисов каза, че се дават министерства на концесии – това е формула, която би била достойна за всеки опозиционен лидер.
С такава формула, с такива думи се атакува едно правителство, а в случай лидера на най-голямата парламентарна група ги употреби за своето правителство. Така че това, което искам да кажа, е, че това мнозинство, което имаме, е изключително стабилно след това поредно доказателство, което самия Делян Пеевски даде.
По-скоро това е правителство, в което една партия, която е дала всички факти, всички доказателства, че го подкрепя, имам предвид ДПС на Делян Пеевски, не желая на този етап да се включи формално. Но не виждам какво повече трябва да направи Делян Пеевски, за да се разбере, че той ще подкрепя това правителство и този премиер, ако трябва и още 3 години, т.е. за пълен мандат".
Въпреки всичко проф. Светослав Малинов се въздържа от сериозни прогнози за това дали правителството има хоризонт пълен мандат.
"Не мога да се представя някой да има в момента възможност да направи прогноза преди президентските избори. Нека да го кажа така: след президентските избори ще стане ясно има ли ново мнозинство в страната, кой по някакъв начин ще го лидира, нова формация ли, нова коалиция ли или тези, които са сега на терена, ще могат да консолидират нещо ново.
Президентските избори са най-чистият и най-честен вариант, в който да се предявят претенции и за предсрочни избори, и за нова коалиционна формула вече през вота на хората, през избирателите. Така че за мен всички прогнози преди да се види резултата от президентския вот, са просто губене на време в момента. Разбира се ние ще ги правим, ще говорим сигурно и за проекта на Радев в следващите месеци, но аз себе си много добре знам, че президентските избори ще бъдат повратната точка".
И допълни: "След тях ние ще можем да кажем дали ще има и предсрочни избори, и промяна, дали има ново мнозинство, или обратно, българските граждани след няколко години на чести избори искат, държат да има пълен мандат този парламент, разбира се с това правителство и общо взето с това мнозинство. Дотогава, аз лично до президентските избори ще се въздържа от всякакви по-сериозни прогнози".
