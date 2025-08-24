ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проф. Рачев: През последните години първият есенен месец все повече и повече прилича на летен
През последните години първият есенен месец все повече и повече прилича на летен. В него се очертават два дълги уикенда - единият 6-8 септември, а другият е 20-22 септември.
Времето около Съединението ще е идеално за море. Като цяло през следващите две седмици ще бъде слънчево и топло с топла морска вода. Време, прекрасно за отдих и почивка, коментира пред вестник "Телеграф“ проф. Георги Рачев.
В следобедните часове времето ще бъде горещо. Температурите ще бъдат в диапазона между 28 и 33 градуса. Малко по-ниските сутрешни температури ще напомнят за есента.
"Засега времето остава много слънчево и топло. Типично лято, но без тези високи температури, които се усещаха доста тежко. Не се очаква някакво сериозно западно нахлуване, с което вятърът от запад да издуха топлата вода от брега към вътрешността на морето“, казва още той.
Валежи също не се очакват, но при дългосрочните прогнози времето винаги може да крие изненада, обясни още професорът. Септември температурите се очакват да са от половин до 1 градуса над нормата
