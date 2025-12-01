Проф. Милена Стефанова: Протестът от миналата седмица, който беше директно ориентиран срещу бюджета, постигна своята цел, не знам какво да очаквам

© Фокус Всеки един протест може да бъде успешен или неуспешен, само ако ние знаем каква е целта му. Мисля, че протестът от миналата седмица, който беше директно ориентиран срещу бюджета, постигна своята цел, защото бюджетната процедура беше замразена. Този днес какво точно ще иска, като не знаем по какъв начин ще бъде преработен бюджетът, ще видим. Да не се окаже, че беше защото Бойко Борисов ядоса Асен Василев и Асен Василев ядосвайки се, каза: "я сега да взема да организирам аз един протест понеделник“. Вижте, тъжно е, тъжно е. Това бившият заместник ректор на Софийския университет проф. Милена Стефанова каза в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус".



"Имаме крилати фрази: "Няма да стане по този начин“, което не знам какво означава. Също така чуваме, че Асен Василев на няколко пъти през уикенда да анонсира, че това е протест против бюджета, защото не бил оттеглен, а защото трябвало да се оттегли, защото Борисов така бил казал, макар че процедурата се замрази. Както ние всички видяхме през миналата седмица, опитаха се да възстановяват тристранния диалог, който имаме уверение, че ще продължи в утрешния ден", коментира тя.



"Аз се обърках от много разнопосочни послания и не знам всъщност какво точно цели протестът. Викаха миналата седмица "Оставка“ на правителството, не искат този бюджет. Миналата седмица протестът беше много пъстър, защото към него се включваха и работодателски организации и синдикати, днес чувам, че работодатели и синдикати нямало да присъстват. Не знам какво да очаквам за тази вечер", казва още професорът.



Агресията в момента е срещу Пеевски. Това виждаме като водеща линия, но тя не се е променяла от много отдавна тази водеща, линия, особено на "Продължаваме промяната“. "Демократична България“ никога не са били много агресивни в изказванията си, но това не означава, че те приемат Пеевски. Обаче до тази ситуация, която в момента е в България – правителството да може да работи и мнозинството в Народното събрание да може да работи с подкрепата на партията Движения за права и свобода "Ново начало“, я докараха "Продължавана промяната“ и "Демократична България“. Защото всъщност ако коалицията беше различна, нямаше да се стигне сега до такава ситуация и може би щяхме да имаме един доста по-приемлив проект за бюджет", каза още тя.



"Във всички случаи обаче и синдикати, и работодатели в този момент казват: "ние искаме бюджет, ние не искаме друго. Искаме до края на декември страната да има бюджет“, защото те не искат да живеят в несигурност. И не са единствено работодателски организации, синдикални съюзи тези, които не искат, никой не иска несигурност. Обаче аз много тревожно следя какво пишат социалните медии, какво се публикува вътре, и с тревога виждам, че някой се опитва да насади страх у хората. Не, няма нищо страшно", добавя тя.



"Според мен това са нормални процеси, които се случват, но нека лидерите, ако ги има въобще като лидери, да си поставят ясна цел, какво искат да постигнат, защото в момента гражданската енергия отново е на по-високо равнище, и ако за пореден път тази гражданска енергия бъде употребена без да постига ясно артикулирани цел, това вече не е добре. Каквото поставят като цел. Но в момента и те се намират в сложна ситуация, защото влизаме в еврото след по-малко от месец вече или точно един да го кажем, че сме 1 декември днес, и ни трябва някаква сигурност, трябва ни някаква спокойствие, за да могат евентуално неща, които биха се появили, бързо да бъдат отреагирани, като някакви проблеми по време на преминаването към еврото като разплащателно средство. Това не е шега работа", казва професорът.



"И всъщност, може би "Продължаваме промяната“ и "Демократична България“ си дават сметка, че ако не дай си боже, нещо се случи, те ще бъдат обвинени директно и ще понесат щети. Никой няма да се отърве без щети. Вярно е, че в момента ГЕРБ понася най-големите щети, защото е принуден, както се казва от обстоятелствата, от постигането на по-високи цели, които са си поставили, да си партнира по някакъв начин и с ДПС "Ново начало“, но и другите няма да се отърват", каза още Стефанова.



"Чрез бюджета се вижда какви политики се преследват и какво се цели да се постигне в следващата финансова година в една държава, но очевидно хората си казват: "това не е политическо, това става дума за нашите пари“. Ама не е така, точно тук е политическото. И в тая връзка призивите на Асен Василев: "тук няма никакви политики в този протест“, въобще не хващат дикиш. Това е същото, като онова "няма ляво, няма дясно“, което удобно се забравя сега в този момент, че е било прокламирано тогава с цел да се съберат гласове на изборите, се казва "този бюджет е много ляв. Ние не искаме такъв ляв бюджет.“ А ти какво прави докато беше във властта и финансов министър? Не правеше ли същото? Правеше го. Имаме нужда от реформи в публичния сектор, но за да се пристъпи към реформи, трябва да има стабилно правителство, а такова те не искат да има", коментира бившият ректор.



Цялото интервю чуйте в звуковия файл.